Abierta la inscripción para 225 plazas para cursos de Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas y Realidad Virtual en Málaga

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha abierto el plazo de inscripción para cinco nuevos cursos gratuitos en tecnologías emergentes como Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas (IoT) y Realidad Virtual, dirigidos a personas interesadas en mejorar su preparación en ámbitos con creciente aplicación profesional.

La oferta formativa suma 225 plazas entre las tres modalidades: dos de Programación en Realidad Virtual y Aumentada (18 de mayo y 1 de julio), dos de Inteligencia Artificial y Big Data, (18 de mayo y 24 de junio), y uno de Programación de soluciones IoT y Smart Cities, (24 de junio).

Las personas interesadas pueden consultar toda la información sobre fechas, contenidos, requisitos e inscripciones en la web www.formacionen5g.es o mediante la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Formación flexible y gratuita

Cada curso cuenta con 45 plazas y una duración de 150 horas repartidas a lo largo de ocho semanas. La metodología combina un formato 80% online y 20% presencial, con sesiones de apoyo y seguimiento en aula orientadas al desarrollo práctico de contenidos y proyectos. Las clases presenciales se celebran en el Polo Digital de Contenidos

La formación está dirigida prioritariamente a personas en situación de desempleo, aunque hasta un 30% de las plazas vacantes pueden ser para personas ocupadas que deseen mejorar o actualizar sus competencias digitales. Para acceder no se requieren conocimientos tecnológicos previos, aunque sí es necesario contar con una titulación mínima, como Bachillerato, ciclo formativo de grado medio o supe-rior, certificado de profesionalidad de nivel 3, grado universitario o equivalente.

Al finalizar la formación, el alumnado recibe un diploma acreditativo expedido por la Con-sejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Tecnologías con aplicación en múltiples sectores

Esta programación formativa, desarrollada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento, ofrece una oportunidad para acercarse a herramientas y entornos tecnológicos cada vez más presentes en sectores como la industria, los servicios, la logística, la salud, la educación, el turismo o la gestión urbana.

Los cursos están orientados a que el alumnado pueda adquirir conocimientos aplicables, familiarizarse con nuevas soluciones digitales y mejorar su preparación para entornos labo-rales en transformación.