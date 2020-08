Sanlúcar alcanza las 127.000 personas en lo que llevamos de verano

Si bien habrá que analizar con detenimiento los efectos de la pandemia en los diferentes sectores, desde el punto de vista turístico la pandemia parece no haber trastocado demasiado las buenas previsiones turísticas del verano de los últimos años en cuanto a población se refiere, que este mes de julio y la primera quincena de agosto han vuelto a confirmarse, ofreciendo datos significativos que sitúan a la ciudad como un destino vacacional muy importante dentro de la provincia.

En base a las cifras de recogida de residuos sólidos urbanos, con los que se puede hacer una estimación de la población de la localidad en esas fechas, se puede calcular que Sanlúcar casi duplicó un año más su número de habitantes en el mes de julio y en la primera quincena de agosto a pesar de las actuales circunstancias y sin contar con algunos de los principales atractivos turísticos de la ciudad, como son las carreras de caballos.

Según la estimación sacada de los datos de recogida de residuos de la Delegación Municipal de Infraestructuras y de la empresa municipal Emulisan, Sanlúcar contó con una población durante el mes de julio superior a las 116.000 personas, cerca del doble de su población habitual (en torno a 67.000 censados) y pocos menos (cinco mil) que el mismo mes del año anterior. En la primera quincena de agosto los datos han sido aún mejores. En 2019 se alcanzó una cifra aproximada de 111.000 personas, mientras que este año el dato ha sido muy superior: 126.000 personas. El cálculo se realiza según los criterios del Plan Director de Residuos de Andalucía, a los que se les aplican los parámetros de corrección necesarios para adaptarlos a la dinámica de generación y recuperación de residuos actual en un municipio turístico-costero como Sanlúcar, en el que se estima una cantidad generada de 0,95 kilogramos de residuos por habitante y día. Esta cifra se refrenda en los datos de ocupación hotelera del mes de julio, que la patronal de hostelería de la provincia, Horeca, sitúa en el 84,99 por ciento, el segundo de la provincia, muy por delante de El Puerto y solo por detrás de Tarifa.

El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, ha señalado que aunque estos datos pueden parecer sorprendentes "lo cierto es que Sanlúcar cuenta siempre con un turismo fundamentalmente nacional, al que afectan menos las restricciones a los viajeros, amante de la gastronomía y que ha encontrado seguridad en la ciudad en cuanto a los datos de la pandemia". Precisamente esos buenos datos frente a la covid es algo que advierte el alcalde, quien subraya que si bien es necesario “compaginar la economía y la salud, y aquí no se han dado muchos casos, no debemos bajar la guardia, cualquier caso puede hacer que se dupliquen”.“Es bueno que muchas personas consideren que Sanlúcar es segura, pero teneos que cuidarnos y mantener a Sanlúcar como ejemplo”, ha señalado Víctor Mora, quien recuerda las medidas de prevención y las recomendaciones que desde el Ayuntamiento se envían a los ciudadanos. En este sentido, durante el pasado fin de semana la Policía Local puso 41 sanciones por no llevar mascarillas, un número mucho menor que en semanas anteriores, lo que da cuenta de que los ciudadanos están más concienciados. Los agentes también levantaron 15 actas de inspección a locales de hostelería, de los cuales fueron sancionados cuatro.