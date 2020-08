Hoy se votará la aprobación definitiva del Presupuesto 2020 de Jerez

Hoy se llevará a Pleno la aprobacion definitiva de los Presupuestos del 2020 de la ciudad. Un pleno que ya avanzó la delegada de Hacienda, Laura Álvarez, que iba a ser muy pronto tras el informe de Madrid que señalaba que tenia que declarar como no disponibles para su gasto 8,5 millones de euros de tasas que el Ministerio de Hacienda no cree que se puedan recaudar. Será a partir de las nueve de la mañana cuando de forma telemática se reuna la Corporación Municipal para terminar de dar luz verde a estas cuentas. Este recorte en las previsiones, asegura Álvarez, no repercutirá en los servicios que reciben la ciudadanía. A priori no hay impedimentos para que salga adelante salvo sorpresa por los denominados 'socios presupuestarios': Ganemos y Adelante Jerez. El pleno se convocó ayer mismo a las nueve de la noche y quince minutos, hecho que ha molestado al principal grupo de la oposición, el Partido Popular, que ayer quiso acceder a la documentación de este expediente y no pudo hacerlo ya que se personó en el edificio consistorial a las once de la noche.

Ayer también hubo Pleno extraordinario para ejecutar modificaciones de crédito por un importe aproximado de 692.320 euros. Entre las cosas que se han aprobado destaca la licitación por un importe de 338 mil euros de cursos de formación de especialidades que tienen salidas en el mercado laboral según las conversaciones mantenidas por el Ayuntamiento con empresarios y agentes sociales; también se realizarán obras de rehabilitación y eficiencia energética en el Polideportivo Ruiz Mateos con un coste de 200.000 euros; y una tercera modificación permitirá la licitación y contratación de las obras de urbanización de la Barriada de Las Flores por un valor de 112 mil euros.