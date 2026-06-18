Libro

Antonio Maestre: "Me gustaría que 'El cementerio de coches' cambie la mirada del lector sobre los coches antiguos"

El profesor Antonio Maestre, docente del Colegio Montessori de Huelva, presenta El cementerio de coches, su opera prima literaria, una obra de autoedición en la que los vehículos abandonados de un desguace se convierten en testigos silenciosos de vidas pasadas, recuerdos familiares y emociones que permanecen ancladas en la memoria. En Más de Uno Huelva, Maestre ha relatado cómo nació esta experiencia narrativa, construida a través de la mirada de un padre y su hija.

Rafael López

Huelva |

El profesor del Colegio Montessori de Huelva, Antonio Maestre, acaba de publicar 'El cementerio de coches', una obra autoeditada que puede adquirirse a través de Amazon. El autor reconoce que contiene una parte muy personal de sí mismo. En algunos pasajes aparecen recuerdos vinculados a su padre, a su barrio y a episodios de su propia infancia y juventud. Entre ellos destaca la evocación de un Mini que le conmovió especialmente, símbolo de esas pequeñas historias cotidianas que, con el tiempo, adquieren un valor emocional profundo.

Antonio Maestre en las instalaciones de Atresmedia Radio.
Antonio Maestre en las instalaciones de Atresmedia Radio. | Huelva

Con una prosa cercana, sensible y muy descriptiva, Maestre propone al lector un viaje íntimo en el que los coches abandonados no son simples restos materiales, sino depositarios de experiencias humanas. A través de ellos, la novela invita a mirar de otra manera aquello que parece olvidado y a descubrir que incluso los objetos más deteriorados pueden conservar intacta la memoria de quienes los habitaron.

Momentos previos a la entrevista en los estudios.
Momentos previos a la entrevista en los estudios. | Huelva

Con este primer libro, Maestre se incorpora al panorama literario con una propuesta original, emotiva y profundamente humana, en la que la memoria personal y la ficción se entrelazan para rescatar historias que, como los viejos vehículos de un desguace, todavía tienen mucho que contar.

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