De agricultor a ingeniero forestal: ultimos días para la matrícula de mayores de 40 años en la UHU

De celador a médico. De camarero a economista. Obtener un título universitario ahora puede ser menos engorroso, en su acceso, si cumple los requisitos que se solicitan a mayores de 40 años. El 17 de diciembre termina el plazo para presentar la matricula. Conversamos con el jefe de servicio de Gestión Académica de la Universidad de Huelva, Luis Meseguer Martínez, sobre las grandes posibilidades académicas que se abren para un amplio sector de la población que tiene experiencia laboral o profesional.

Quienes tengan cumplidos, o cumplan en el año natural en que se desea ingresar a la Universidad, los 40 años de edad y posean experiencia laboral o profesional en un área concreta podrán acceder a determinadas titulaciones universitarias relacionadas con su experiencia laboral o profesional, siempre que no posean otros requisitos que les permitan el acceso a esas carreras.

El procedimiento consta de dos fases: Valoración de la experiencia y entrevista. La valoración de la experiencia tiene por objetivo puntuar los méritos alegados por el solicitante con objeto de ordenar a los mismos en el proceso de admisión. Quienes hayan superado la fase de valoración deberán superar una entrevista, cuyo resultado será de APTO o NO APTO. Quienes hayan superado las fases descritas anteriormente obtendrán una credencial en la que figurará además de la convocatoria, la puntuación de la fase de la valoración de la experiencia y de las familias de enseñanzas a las que puede acceder.

Calendario

La presentación solicitudes comenzó el 24 de noviembre y concluirá el 17 de diciembre de 2025. La publicación de la valoración y el calendario de entrevistas se conocerán el tres de febrero de 2026. Posteriormente, se abre un periodo de reclamaciones del cuatro al seis de febrero y la fecha tope de publicación de resultados definitivos será el tres de marzo de 2026.

Existe otra posibilidad para mayores de 25 años, pero deben acceder a través de un examen de conocimiento. En ese caso, el plazo de inscripción es del 16 de febrero al 9 de marzo de 2026.

