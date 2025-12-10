De agricultor a ingeniero forestal: ultimos días para la matrícula de mayores de 40 años en la UHU

Quienes tengan cumplidos, o cumplan en el año natural en que se desea ingresar a la Universidad, los 40 años de edad y posean experiencia laboral o profesional en un área concreta podrán acceder a determinadas titulaciones universitarias relacionadas con su experiencia laboral o profesional, siempre que no posean otros requisitos que les permitan el acceso a esas carreras.

El procedimiento consta de dos fases: Valoración de la experiencia y entrevista. La valoración de la experiencia tiene por objetivo puntuar los méritos alegados por el solicitante con objeto de ordenar a los mismos en el proceso de admisión. Quienes hayan superado la fase de valoración deberán superar una entrevista, cuyo resultado será de APTO o NO APTO. Quienes hayan superado las fases descritas anteriormente obtendrán una credencial en la que figurará además de la convocatoria, la puntuación de la fase de la valoración de la experiencia y de las familias de enseñanzas a las que puede acceder.

Calendario

La presentación solicitudes comenzó el 24 de noviembre y concluirá el 17 de diciembre de 2025. La publicación de la valoración y el calendario de entrevistas se conocerán el tres de febrero de 2026. Posteriormente, se abre un periodo de reclamaciones del cuatro al seis de febrero y la fecha tope de publicación de resultados definitivos será el tres de marzo de 2026.

Existe otra posibilidad para mayores de 25 años, pero deben acceder a través de un examen de conocimiento. En ese caso, el plazo de inscripción es del 16 de febrero al 9 de marzo de 2026.