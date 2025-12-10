De agricultor a ingeniero forestal: ultimos días para la matrícula de mayores de 40 años en la UHU

Quienes tengan cumplidos, o cumplan en el año natural en que se desea ingresar a la Universidad, los 40 años de edad y posean experiencia laboral o profesional en un área concreta podrán acceder a determinadas titulaciones universitarias relacionadas con su experiencia laboral o profesional, siempre que no posean otros requisitos que les permitan el acceso a esas carreras.
Calendario
La presentación solicitudes comenzó el 24 de noviembre y concluirá el 17 de diciembre de 2025. La publicación de la valoración y el calendario de entrevistas se conocerán el tres de febrero de 2026. Posteriormente, se abre un periodo de reclamaciones del cuatro al seis de febrero y la fecha tope de publicación de resultados definitivos será el tres de marzo de 2026.
Existe otra posibilidad para mayores de 25 años, pero deben acceder a través de un examen de conocimiento. En ese caso, el plazo de inscripción es del 16 de febrero al 9 de marzo de 2026.