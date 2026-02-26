150 ANIVERSARIO DE LAS HERMANAS DE LA CRUZ

Tuvimos el privilegio de hablar con Manolo Díaz. Diácono de la Diócesis de Huelva y muy vinculado a la congregación de las Hermanas de la Cruz. Con motivo de la reciente finalización del Año Jubilar el pasado 30 de enero, en el que se ha conmemorado el 150 Aniversario de la creación de dicha congregación, Manolo Díaz nos contó algunas anécdotas y curiosidades desde su fundación hasta hoy día. Y nos aportó información muy valiosa sobre la estrecha relación de las Hermanas de la Cruz de Huelva con algunas de las hermandades de nuestra Semana Santa.