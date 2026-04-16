La Reina Letizia presidirá en Granada la entrega del Premio Princesa de Girona Arte 2026 en el Auditorio Manuel de Falla

Granada se prepara para acoger una de las grandes citas culturales y juveniles del año. Entre el 21 y el 30 de abril, la ciudad será sede del Tour del Talento, un programa que desplegará más de 60 actividades orientadas a impulsar la creatividad, la innovación y el desarrollo profesional de los jóvenes.

La iniciativa incluirá talleres, rutas culturales, encuentros científicos y espacios de orientación laboral distribuidos por distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de acercar oportunidades y fomentar vocaciones en ámbitos diversos.

Según ha explicado el director del Tour del Talento, Jordi Estruga, la programación en Granada pretende generar un ecosistema de inspiración y oportunidades para los jóvenes, integrando cultura, arte, ciencia e innovación como ejes principales.

La Reina Letizia, en la entrega del Premio Princesa de Girona Arte 2026 en Granada

Uno de los momentos más destacado de esta programación llegará el 29 de abril, cuando el Auditorio Manuel de Falla acoja la entrega del Premio Princesa de Girona Arte 2026, un acto que estará presidido por la Reina Letizia.

El evento reunirá a jóvenes creadores y representantes del ámbito cultural en una cita que reconoce el talento emergente en el sector artístico, consolidando el papel de Granada como ciudad vinculada a la cultura y la formación.