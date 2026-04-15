La Policía Nacional detiene a 83 personas reclamadas por la justicia en Granada, Motril y Baza

Agentes de la Policía Nacional han detenido durante el pasado mes de marzo a un total de 83 personas reclamadas por autoridades judiciales o policiales, tanto a nivel nacional como internacional, en las localidades de Granada, Motril y Baza.

Estas detenciones han permitido resolver 87 requisitorias que permanecían activas, correspondientes a causas abiertas o a órdenes de ingreso en prisión tras sentencia firme.

Del total de arrestos, 70 se han producido en Granada capital, donde se han cancelado 72 reclamaciones nacionales, una internacional y una policial. En Motril se han registrado 10 detenciones, todas ellas vinculadas a requisitorias nacionales, mientras que en Baza han sido localizadas y detenidas tres personas, también con causas dentro del ámbito nacional.

Delitos contra el patrimonio, los más frecuentes

La mayor parte de las reclamaciones que han motivado estas detenciones están relacionadas con delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, especialmente robos con fuerza, hurtos y estafas.

No obstante, la tipología delictiva es variada e incluye también casos de violencia de género, así como infracciones relacionadas con la seguridad vial, como la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Todos los detenidos han sido puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quedando así resueltas las requisitorias pendientes.

Colaboración policial a nivel nacional e internacional

La Policía Nacional mantiene entre sus funciones prioritarias la colaboración con autoridades judiciales tanto en España como en el extranjero. Este trabajo se centra en la localización y detención de personas con causas pendientes, ya sea por procedimientos judiciales abiertos o por sentencias firmes que implican su ingreso en prisión.

Asimismo, esta cooperación se extiende al ámbito internacional, facilitando la captura de individuos reclamados por otros países.