Plan de Obras Municipales en Distrito Norte de Granada: nuevas zonas verdes y movilidad sostenible

El Ayuntamiento de Granada ha dado un paso clave en la transformación urbana de Distrito Norte con la remisión a Contratación del primer proyecto del Plan Municipal de Obras 2024-2027, dotado con una inversión total de 1.021.720,32 euros.

La actuación, que tendrá un plazo de ejecución de diez meses, se centra en la regeneración de espacios degradados, la mejora de la accesibilidad y la creación de nuevas áreas verdes y de convivencia para los vecinos.

Entre las intervenciones más destacadas figura la creación de una nueva zona verde de 1.100 metros cuadrados en la calle Luz Casanova, que pasará de ser un espacio sin urbanizar y utilizado como aparcamiento informal a convertirse en un entorno ajardinado con mobiliario urbano, iluminación LED, jardineras y una veintena de árboles.

El proyecto busca precisamente responder a esa pregunta mediante la recuperación de espacios infrautilizados y su conversión en entornos más habitables.

Nueva conexión ciclopeatonal entre Casería de Montijo y Cartuja

Uno de los proyectos más relevantes es la creación de un sendero ciclopeatonal que conectará Casería de Montijo con el campus de La Cartuja, ubicado en el entorno de Campus de Cartuja.

Plan de Obras Municipales en Distrito Norte de Granada | Ayuntamiento de Granada

Esta infraestructura contará con una inversión cercana a los 500.000 euros y permitirá salvar desniveles, mejorar la seguridad del trazado y facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta. El nuevo recorrido será accesible, iluminado y continuo, reforzando la conexión entre el barrio y la zona universitaria.

Renovación urbana en Tánger, Vélez de Gomera y otras calles del Distrito Norte

El proyecto también incluye actuaciones de mejora en el entorno de las calles Tánger y Vélez de Gomera, donde se renovarán pavimentos y acerados, además de reorganizar el viario para diferenciar mejor los espacios peatonales y los destinados al tráfico.

En la placeta de Vélez de Gomera se sustituirá el empedrado actual por un pavimento continuo más accesible, se ampliarán las zonas peatonales y se construirán nuevas aceras. Además, se adaptarán la rampa y la escalera que conectan con la calle Caserío del Cerro para cumplir la normativa vigente.

Asimismo, en las calles Periodista Pedro Gómez Aparicio y Periodista Rafael García Fernández de Burgos se llevarán a cabo actuaciones integrales: desde la creación de nuevas calzadas y acerados hasta la implantación de plataformas únicas, mejoras en drenaje y plantación de arbolado.

El plan contempla también la instalación de nuevo alumbrado público en zonas donde actualmente no existe, así como actuaciones de mejora ambiental y nuevas plantaciones de árboles.

Estas intervenciones buscan reforzar la seguridad, mejorar la accesibilidad y crear espacios urbanos más agradables para la convivencia vecinal.

La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha destacado que el proyecto “nace del diálogo con los vecinos” y responde a demandas históricas del barrio, con el objetivo de transformar espacios degradados en entornos más seguros, accesibles y habitables en Granada.