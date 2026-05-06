Pillado ‘in fraganti’ robando cable de cobre en la N-340 de la Costa de Granada

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 44 años por su presunta implicación en el robo de cable de cobre del tendido aéreo de telefonía fija en la costa de Granada. La actuación, desarrollada por el Equipo ROCA de Motril, ha permitido esclarecer los hechos y recuperar parte del material sustraído.

La investigación se inició el pasado 6 de marzo después de que la empresa encargada del mantenimiento de las líneas telefónicas denunciara la desaparición de cableado en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 322 y 326 de la N-340.

Una inspección técnica previa al desmantelamiento de la línea permitió determinar la magnitud del robo: 8.061 metros de cable sustraído, con un peso estimado de 10.503 kilogramos de cobre, lo que evidencia la envergadura del delito.

Ante la gravedad de los hechos, el Equipo ROCA estableció un dispositivo de vigilancia específico sobre la zona afectada, intensificando los controles y las labores de investigación para identificar a los responsables.

Fruto de este operativo, el pasado 13 de abril los agentes detectaron un vehículo sospechoso estacionado en un apartadero de la N-340, comprobando su posible relación con robos similares de cobre.

Tras una vigilancia discreta, los agentes localizaron al propietario del turismo en el paraje conocido como Barranco del Cambrón, en Salobreña, cuando se encontraba manipulando directamente el cableado telefónico, siendo sorprendido ‘in fraganti’.

El individuo abandonó inicialmente el lugar a pie, pero los agentes mantuvieron el seguimiento y observaron cómo regresaba posteriormente con su vehículo para recoger el material sustraído.

Robo de cable de cobre en la N-340: intervención clave de la Guardia Civil

La actuación coordinada permitió localizar el vehículo a aproximadamente un kilómetro del lugar, así como tres rollos de cable de cobre ocultos entre la vegetación y diversas herramientas específicas utilizadas para este tipo de delitos.

La empresa denunciante reconoció sin ningún género de duda el material recuperado como parte del tendido de Telefónica, identificando tanto sus características técnicas como el tramo concreto del que había sido sustraído.

Este tipo de robos no solo genera importantes pérdidas económicas, sino que también provoca graves perjuicios en las infraestructuras de telecomunicaciones, afectando al servicio en amplias zonas de la costa granadina.