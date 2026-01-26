Granada incorpora cuatro autobuses híbridos y prepara su nuevo Centro Operativo Norte

Desde hoy, la flota urbana de Granada cuenta con cuatro autobuses híbridos, vehículos que combinan motor eléctrico y diésel con el objetivo de reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la ciudad. Esta incorporación refuerza el compromiso del Ayuntamiento con un modelo de transporte más sostenible, alineado con las políticas europeas de movilidad urbana y cuidado del medio ambiente.

Paralelamente, se ha puesto en marcha el proceso para dotar a Granada de unos terrenos propios que albergarán el futuro Centro Operativo Norte, junto a la Ciudad Deportiva del Granada CF.

El nuevo centro contará con 25.000 metros cuadrados, reemplazando las actuales cocheras que funcionan en dos centros de alquiler ubicados en Juncaril y El Florío. Estas instalaciones, al no ser de propiedad municipal, limitaban la capacidad de inversión, la potencia eléctrica disponible y la adaptación a vehículos híbridos y nuevas exigencias de sostenibilidad.

El Centro Operativo Norte permitirá modernizar la flota, optimizar la gestión del transporte urbano y adaptar las instalaciones a los nuevos vehículos híbridos. Se espera que estas cocheras mejoren la eficiencia energética, faciliten el mantenimiento de la flota y contribuyan a un servicio de transporte público más limpio y fiable.