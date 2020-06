"Nos hemos quedado en tierra de nadie"

Tras la suspensión de la Feria de Granada durante esta semana, hablan los feriantes. La Junta de Andalucía, además, ya ha lanzado un aviso a los Ayuntamientos para que este verano no haya verbenas ni ferias en los pueblos. Un hecho que ha preocupado a muchas familias que viven durante esta temporada del negocio. Hablamos con Víctor Manuel Fernández, presidente de la Asociación de Feriantes en Granada.

En Onda Cero, Víctor Manuel nos cuenta que cientos de familias únicamente cuentan con ingresos durante esta época del año. Ante ello, asegura que muchos compañeros han tenido que acudir ya a Cáritas y demás colectivos.

Confirman que no tienen ni ayudas estatales ni autonómicas porque las competencias no han quedado muy claras. Y lo advierten: el sector está "destruido". Desde abril hasta octubre es la temporada alta de ferias y, por ello, con el inicio del estado de alarma "muchos estaban en situación de baja en la seguridad social por lo que no han podido agarrarse al ERTE ni al subsidio del Gobierno", ha lamentado el delegado en Huelva de la asociación de feriantes, Antonio Hierro.

Por su parte, desde la Asociación de Empresarios Feriantes de Andalucía, Ceuta y Melilla tras el último encuentro con la Junta, consideran que el Gobierno andaluz ha mostrado "buena sintonía" por lo que no están organizando manifestaciones aunque sí apoyan las convocadas por "algunos particulares" y que tendrán lugar el 9, 16 y 23 de junio en Sevilla desde las 11,00 horas hasta las 13,30 horas con una marcha a pie y otra marcha rodada, para la que se ha autorizado a una veintena de vehículos.