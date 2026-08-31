Detenido en Motril tras huir con una mochila que contenía 3,4 kilos de bellotas de hachís

Los hechos ocurrieron sobre las diez de la noche, cuando una patrulla de la Policía Nacional que realizaba labores de prevención de la delincuencia observó a un varón que portaba una mochila y una bolsa de plástico. Al intentar darle el alto para identificarlo, el hombre emprendió la huida a pie por las calles de la localidad.

Durante la persecución, uno de los agentes observó cómo el sospechoso se agachaba entre dos coches y arrojaba la mochila debajo de uno de los vehículos. El hombre continuó corriendo hasta perderse de la vista de los policías.

Los agentes recuperaron entonces la mochila y comprobaron que contenía una importante cantidad de objetos. Entre ellos había 595 euros en billetes fraccionados, dinero extranjero, una cartera con tarjetas bancarias y documentación personal, unas llaves y un billete de ferry con destino a Marruecos.

Pero el principal hallazgo estaba relacionado con las drogas. En una bolsa de plástico blanca encontraron 34 bellotas de una sustancia que posteriormente dio positivo en hachís, precintadas con distintas inscripciones como "Blue Dream" o "Blueberry Mufyn".

Además, localizaron una bolsa de basura negra que contenía otras tres bolsas envueltas en film transparente. En ellas había 265 bellotas más, etiquetadas como "Doble Static".

En total, la droga intervenida alcanzó un peso de 3.400 gramos de hachís, cuyo valor estimado en el mercado superaría los 23.000 euros, según la Policía Nacional.

La Policía localiza al sospechoso tras un dispositivo de búsqueda

Tras recuperar la mochila, los agentes desplegaron un dispositivo para localizar al hombre. La búsqueda incluyó varias batidas por las zonas próximas al lugar de los hechos y la visita al domicilio del sospechoso.

Los policías localizaron allí a un familiar que permitió contactar con el propietario de la mochila. Finalmente, minutos después se produjo su detención.

El arrestado, un hombre de 34 años y sin antecedentes policiales previos, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública.