CUPRA Vigilsa muestra en Granada sus seis modelos electrificados con el nuevo Raval como protagonista

Granada se sumergió en el universo CUPRA en una noche en la que la automoción dejó paso al espectáculo. CUPRA Vigilsa presentó su nueva gama electrificada en el Centro Cultural CajaGranada con una propuesta que combinó arquitectura, iluminación, música y danza, en una puesta en escena diseñada para mostrar la nueva etapa de la marca y acercar sus vehículos a diferentes perfiles de conductores.

El gran protagonista de la velada fue el nuevo CUPRA Raval, el modelo 100 % eléctrico con el que la firma busca ganar terreno en el segmento de los urbanos compactos. La presentación, celebrada el jueves 15 de octubre, convirtió el Patio Elíptico en un escenario en el que la innovación tecnológica y las artes escénicas acompañaron la llegada física del vehículo ante los asistentes.

Un viaje con inteligencia artificial desde Barcelona hasta Granada

La presentación arrancó con una producción audiovisual desarrollada íntegramente mediante inteligencia artificial por la empresa CeroCredits. El vídeo recreó el recorrido del nuevo CUPRA Raval desde Barcelona y la fábrica de Martorell, donde se produce, hasta Granada, pasando por el barrio barcelonés de El Raval, diferentes enclaves del Mediterráneo español y algunos de los lugares más reconocibles de la capital granadina.

La secuencia culminó en las instalaciones de CUPRA Vigilsa y, finalmente, en el Centro Cultural CajaGranada. La ficción digital dio entonces paso a la realidad con la entrada del vehículo en el Patio Elíptico.

Presentación Cupra Raval en el Centro Cultural CajaGranada | Vigilsa

Fue uno de los momentos más llamativos de la noche. Veinte bailarines de la Escuela de Danza BASMOVE descendieron por las pasarelas del edificio y protagonizaron una coreografía alrededor del automóvil, aprovechando la singular arquitectura del espacio para crear una experiencia visual que rompió con el formato habitual de presentación de coches.

Presentación Cupra Raval | Vigilsa

Javier Martín, responsable de Marketing y Comunicación de Vigilsa y conductor del acto, estableció durante la velada un paralelismo entre los valores de CUPRA y los del edificio diseñado por Alberto Campo Baeza. El movimiento, la luz y el inconformismo sirvieron como hilo conductor de una presentación en la que el diseño arquitectónico y el automovilístico compartieron protagonismo.

CUPRA Vigilsa prevé superar las 300 ventas de vehículos nuevos en 2026

La gerente de CUPRA Vigilsa, Teresa Gil García-Valdecasas, aprovechó el encuentro para repasar la evolución de la marca desde su nacimiento en 2018 y destacar el crecimiento del concesionario granadino, tanto en su actividad comercial como en los servicios de venta y posventa.

Gil anunció que la empresa prevé cerrar 2026 con más de 300 vehículos nuevos vendidos y más de 150 unidades de CUPRA Approved de ocasión, unas cifras con las que aspira a consolidar su posición entre los concesionarios de referencia de la red nacional.

La responsable también puso en valor las inversiones realizadas en las instalaciones del CUPRA Garage de Vigilsa y la estrategia de comunicación desarrollada para reforzar la presencia de la marca en Granada más allá del concesionario.

En este sentido, destacó la vinculación con la música, el deporte y la cultura. Entre las iniciativas más relevantes figura el Granada Sound, festival con el que CUPRA Vigilsa ha cumplido en 2026 seis años consecutivos como Partner Oficial de Movilidad, en una edición que reunió a más de 50.000 personas.

Teresa Gil | Vigilsa

La empresa también ha participado en actividades relacionadas con el pádel, las carreras de montaña y los festivales cinematográficos, entre otras propuestas sociales y culturales de la provincia.

Teresa Gil expresó, además, el respaldo de Vigilsa a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura en 2031, un objetivo para el que reclamó la implicación conjunta de instituciones, empresas y ciudadanía.

El CUPRA Raval, la apuesta eléctrica para conquistar la ciudad

El director de Comunicación de CUPRA España, Carlos de Luis, fue el encargado de presentar la evolución de la marca y la importancia estratégica del nuevo modelo. Desde su nacimiento, CUPRA ha lanzado ocho modelos en ocho años y ha superado el millón de vehículos comercializados en todo el mundo, según los datos expuestos durante el evento.

El Raval representa un nuevo paso en esa expansión. Con una longitud de apenas 4,04 metros, hasta 444 kilómetros de autonomía, 226 CV y un maletero de 441 litros, el modelo pretende combinar las dimensiones de un vehículo urbano con un carácter deportivo y una dotación tecnológica avanzada.

CUPRA RAVAL | CUPRA Vigilsa

Su fabricación en Martorell, Barcelona, también refuerza el papel de la industria española en la transformación hacia la movilidad eléctrica. El proyecto forma parte de la estrategia de electrificación de SEAT y CUPRA, que contempla una inversión superior a los 3.000 millones de euros destinada a transformar la factoría catalana.

El objetivo es acercar el coche eléctrico a nuevos públicos sin renunciar al diseño y a las prestaciones que caracterizan a CUPRA.

CUPRA Raval, Born y Tavascan: tres eléctricos con personalidad propia

El bloque dedicado a los vehículos 100 % eléctricos comenzó con el nuevo CUPRA Raval, concebido para los desplazamientos urbanos y para quienes buscan acceder a la movilidad eléctrica con un automóvil compacto y deportivo.

También se presentó el CUPRA Born, el primer modelo completamente eléctrico de la marca, que ofrece hasta 630 kilómetros de autonomía, 326 CV de potencia y un maletero de 385 litros.

El tercer protagonista fue el CUPRA Tavascan, un SUV coupé eléctrico que alcanza los 340 CV y ofrece hasta 550 kilómetros de autonomía, con un maletero de 540 litros. Una propuesta que combina espacio, diseño y prestaciones para quienes necesitan un vehículo de mayores dimensiones.

Durante su intervención, Nicolás Braojos animó a los asistentes a experimentar personalmente las sensaciones de la conducción eléctrica, más allá de las cifras de potencia, autonomía y tiempos de recarga.

Terramar, León y Formentor: deportividad y versatilidad

La segunda parte del recorrido estuvo dedicada a los modelos híbridos y electrificados de CUPRA, con el Terramar, el León y el Formentor como protagonistas.

El CUPRA Terramar ofrece potencias de hasta 272 CV, una autonomía combinada de hasta 900 kilómetros, según versión, y un maletero de hasta 620 litros. Su presentación estuvo acompañada por la proyección de la campaña publicitaria No hay segundo, dirigida por el cineasta J. A. Bayona.

El CUPRA León, disponible en carrocería de cinco puertas y Sportstourer, alcanza los 333 CV en determinadas versiones. La variante familiar ofrece un maletero de hasta 617 litros, mientras que la autonomía combinada puede llegar a los 900 kilómetros, dependiendo de la motorización.

Cerró la presentación el CUPRA Formentor, uno de los modelos más reconocibles de la firma y con más de 300.000 unidades vendidas en todo el mundo, según los datos compartidos durante el acto. Su gama incluye la versión VZ5, con 390 CV, y distintas motorizaciones que combinan prestaciones, autonomía y capacidad de carga.

Las versiones híbridas enchufables permiten realizar desplazamientos cotidianos en modo eléctrico y mantener la versatilidad necesaria para recorrer distancias más largas.

Una noche para unir automoción, cultura e innovación en Granada

La velada concluyó con la proyección del anuncio oficial del nuevo CUPRA Raval y una segunda actuación de BASMOVE, que volvió a llenar de movimiento el Patio Elíptico. Después, los asistentes compartieron un cóctel servido por La Mamunia y pudieron conocer más de cerca los vehículos y conversar con los responsables de CUPRA Vigilsa.

Equipo Vigilsa | Vigilsa

Con esta presentación, el concesionario granadino refuerza su apuesta por una forma diferente de acercar sus novedades al público, combinando tecnología, experiencias de marca y cultura local.