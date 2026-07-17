Desaparecido

Buscan en Fornes a Antonio, conocido como "Gorra", desaparecido desde la mañana del jueves

Cuyo paradero se desconoce desde las 9.00 horas de ayer, cuando fue visto por última vez en el bar Dani de Fornes. Conducía un Dacia Duster gris con matrícula 0823 LJJ y se solicita la colaboración ciudadana para localizarlo.

Redacción

Granada |

Buscan en Fornes a Antonio, conocido como "Gorra", desaparecido desde la mañana del jueves
Buscan en Fornes a Antonio, conocido como "Gorra", desaparecido desde la mañana del jueves | SOS DESAPARECIDOS

La preocupación crece en el municipio de Fornes tras la desaparición de Antonio, conocido por todos como "Gorra", de quien no se tienen noticias desde la mañana de ayer.

Según la información facilitada por familiares y personas cercanas, Antonio fue visto por última vez sobre las 9.00 horas en el bar Dani, situado en el municipio de Fornes. Desde ese momento se desconoce su paradero.

En el momento de su desaparición, Antonio circulaba en un Dacia Duster de color gris, con matrícula 0823 LJJ, un dato que puede resultar clave para facilitar su localización.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación o haya visto el vehículo en las últimas horas puede ponerse en contacto de forma inmediata con los familiares a través del teléfono 633 491 214.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid