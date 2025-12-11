Una asociación granadina lanza "el primer álbum de cromos nudista de la historia"

La provincia de Granada vuelve a situarse en el mapa por una iniciativa inédita: la creación del que aseguran es el primer álbum de cromos nudista de la historia. La propuesta, impulsada por la Asociación de Amigos Nudistas de la Playa de Cantarriján (AANP), pretende rendir homenaje a la libertad personal, la diversidad corporal y el respeto mutuo mediante un proyecto artístico cargado de simbolismo.

Un álbum de cromos nudista para normalizar el naturismo

Bajo el título “Cantarriján, Desnudos con Alma y Piel”, este trabajo ha sido elaborado durante más de un año con un proceso artesanal y cuidado al detalle. Desde la AANP explican que el objetivo principal es difundir la naturalidad del cuerpo desnudo, libre de tabúes y prejuicios, y fomentar una visión luminosa y respetuosa del naturismo.

“Queríamos crear algo que perdurara, que tuviera alma y que representara el espíritu naturista de Cantarriján”, señalan los promotores, quienes reconocen haberse inspirado en los álbumes de la infancia, “que nos llenaban de ilusión y que ahora reviven con una intención social y emocional mucho más profunda”.

Así es el "primer álbum de cromos nudista"

El coleccionable está formado por 35 cromos de gran formato, acompañados cada uno por una frase inspiradora. Las imágenes muestran cuerpos diversos, escenas naturales y momentos de conexión con el entorno, retratados mediante fotografía profesional para transmitir la esencia del naturismo más auténtico.

La asociación, creada en 2018, organiza actividades anuales para promover el uso nudista de la playa de Cantarriján, uno de los enclaves naturistas más emblemáticos de la costa granadina.

El álbum y sus cromos se han lanzado en edición limitada y ya pueden adquirirse a través del formulario oficial disponible en la web del colectivo. La AANP espera que este proyecto llegue a numerosos hogares durante las próximas Navidades como un "regalo original, educativo y lleno de valores humanos".

Cuotas de la asociación nudista granadina

Los precios para formar parte de la asociación varían según la edad: