Arrancan las obras del nuevo parque en la Avenida de Andalucía

Granada da un nuevo paso en su estrategia de mejora urbana y creación de espacios verdes. El Ayuntamiento ha iniciado las obras del nuevo parque en la Avenida de Andalucía, una actuación destinada a recuperar un terreno en mal estado para convertirlo en un entorno accesible, moderno y pensado para el disfrute ciudadano.

La intervención cuenta con una inversión superior a 560.000 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses. El objetivo es transformar una parcela actualmente degradada, con presencia de escombros y escasa vegetación, en una zona verde de referencia para el barrio.

¿Qué incluirá el nuevo parque en la Avenida de Andalucía?

El proyecto contempla una amplia mejora del espacio urbano con diferentes usos para todas las edades. Entre las principales actuaciones destacan:

Caminos peatonales accesibles para facilitar el tránsito vecinal.

Un parque infantil de 183 metros cuadrados .

. Áreas deportivas al aire libre.

Nuevas zonas ajardinadas con especies arbóreas de sombra.

Renovación de acerados.

Instalación de alumbrado LED más eficiente.

Nuevo mobiliario urbano para descanso y convivencia.

Con estas actuaciones, el Consistorio busca crear un entorno más cómodo, seguro y atractivo para los residentes de la zona.

Nuevo parque en la Avenida de Andalucía para ganar zonas verdes en Granada

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que esta intervención responde al compromiso municipal de recuperar espacios en desuso y ponerlos al servicio de los barrios.

Según ha señalado, la actuación forma parte de una estrategia más amplia orientada a incrementar las zonas verdes en Granada y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante nuevos espacios de convivencia y ocio al aire libre.