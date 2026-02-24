ENTREVISTA

Toñi Ferrer, gerente de Cidtram, explica qué es la disolución de condominio y por qué puede ahorrar costes frente a una compraventa

La disolución de condominio es una fórmula legal cada vez más utilizada para poner fin a una copropiedad, especialmente en casos de herencias o rupturas de pareja.

Redacción

Granada |

La disolución de condominio se produce cuando varias personas comparten la titularidad de un bien —generalmente un inmueble— y deciden extinguir esa situación de copropiedad.

Según explicó Toñi Ferrer, no se trata de una compraventa convencional entre un vendedor y un tercero, sino de una redistribución interna de la propiedad. Uno de los copropietarios puede quedarse con el inmueble compensando económicamente al resto o, en su defecto, vender el bien y repartir el importe entre los titulares.

Este procedimiento permite separar derechos de propiedad sin necesidad de acudir a una operación de mercado tradicional.

¿En qué casos suele plantearse una disolución de condominio?

La disolución de condominio es habitual en:

  • Herencias, cuando varios hermanos reciben un inmueble.
  • Rupturas de pareja, si ambos eran propietarios de la vivienda.
  • Sociedades o negocios, que desean separar activos compartidos.

En definitiva, se plantea cuando mantener la copropiedad genera conflictos, bloqueos en la toma de decisiones o necesidad de liquidez por parte de alguno de los titulares.

Recomendaciones antes de iniciar el proceso

La gerente de Cidtram aconseja:

  • Analizar si conviene más la disolución o la venta a terceros.
  • Contar con asesoramiento profesional en derecho y fiscalidad.
  • Consultar previamente con la entidad bancaria si será necesaria financiación.

La disolución de condominio se presenta así como una herramienta eficaz para resolver situaciones de copropiedad, reducir conflictos y optimizar costes, siempre que el proceso se planifique con el respaldo técnico adecuado.

Con la apertura de la delegación en Granada, CIDTRAM acerca su asesoramiento profesional a la provincia, donde los interesados pueden contactar directamente con Rosario Martín, responsable de CIDTRAM en Granada, a través del teléfono 634091439.
