Toñi Ferrer, gerente de Cidtram, explica qué es la disolución de condominio y por qué puede ahorrar costes frente a una compraventa

La disolución de condominio se produce cuando varias personas comparten la titularidad de un bien —generalmente un inmueble— y deciden extinguir esa situación de copropiedad.

Según explicó Toñi Ferrer, no se trata de una compraventa convencional entre un vendedor y un tercero, sino de una redistribución interna de la propiedad. Uno de los copropietarios puede quedarse con el inmueble compensando económicamente al resto o, en su defecto, vender el bien y repartir el importe entre los titulares.

Este procedimiento permite separar derechos de propiedad sin necesidad de acudir a una operación de mercado tradicional.

¿En qué casos suele plantearse una disolución de condominio?

La disolución de condominio es habitual en:

Herencias, cuando varios hermanos reciben un inmueble.

Rupturas de pareja, si ambos eran propietarios de la vivienda.

Sociedades o negocios, que desean separar activos compartidos.

En definitiva, se plantea cuando mantener la copropiedad genera conflictos, bloqueos en la toma de decisiones o necesidad de liquidez por parte de alguno de los titulares.

Recomendaciones antes de iniciar el proceso

La gerente de Cidtram aconseja:

Analizar si conviene más la disolución o la venta a terceros.

Contar con asesoramiento profesional en derecho y fiscalidad.

Consultar previamente con la entidad bancaria si será necesaria financiación.

La disolución de condominio se presenta así como una herramienta eficaz para resolver situaciones de copropiedad, reducir conflictos y optimizar costes, siempre que el proceso se planifique con el respaldo técnico adecuado.

