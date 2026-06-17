El SuperDani Fest llega a la Universidad de Granada para recaudar fondos para investigar el Síndrome de Mitchell

La solidaridad y la música se darán la mano el próximo sábado 20 de junio a las 19:00 horas. El Paraninfo del PTS de la Universidad de Granada será el escenario del SuperDani Fest, un evento benéfico que nace con un objetivo muy concreto: recaudar fondos para financiar el proyecto de investigación CTS-101 de la UGR, centrado en el estudio del Síndrome de Mitchell.

La iniciativa tiene detrás la historia de Dani, conocido cariñosamente como "Super Dani", un niño granadino de tan solo 16 meses que padece esta enfermedad neurodegenerativa ultrarrara. Actualmente, únicamente se han diagnosticado alrededor de 30 casos en todo el planeta, lo que convierte la investigación científica en una auténtica carrera contrarreloj.

Festival Super Dani | Festival Super Dani

Durante una entrevista concedida al programa Más de Uno, Francisco Cantarero, amigo cercano de la familia, destacó la importancia de la implicación ciudadana para que el proyecto pueda seguir avanzando. Según explicó, la escasez de casos hace que esta patología sea prácticamente desconocida para la comunidad médica internacional, dificultando el desarrollo de tratamientos y el conocimiento de su evolución.

¿Por qué es tan importante apoyar la investigación del Síndrome de Mitchell? La respuesta está en la falta de recursos disponibles. Al tratarse de una enfermedad extremadamente rara, los proyectos científicos destinados a estudiarla cuentan con escasas vías de financiación. En el caso del proyecto CTS-101 de la Universidad de Granada, la investigación se sostiene exclusivamente gracias a las donaciones particulares y al programa de Mecenazgo de la institución académica.

Los investigadores trabajan para comprender mejor los mecanismos biológicos de la enfermedad y abrir nuevas vías que permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados en el futuro.

La Universidad de Granada se ha situado a la vanguardia en el estudio de esta enfermedad mediante el proyecto CTS-101. Los investigadores destacan que la falta de casos documentados convierte cada avance científico en una oportunidad única para comprender mejor el trastorno y desarrollar futuras estrategias terapéuticas.

Desde la familia de Super Dani y las personas que impulsan esta iniciativa se hace un llamamiento a la ciudadanía para participar en el festival y colaborar con una investigación que puede marcar la diferencia para decenas de familias en todo el mundo.