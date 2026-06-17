Aspace, obligada a cerrar su Centro de Atención Infantil Temprana tras 20 años de atención a familias y menores

El Centro de Atención Infantil Temprana de ASPACE Granada tendrá que cerrar sus puertas el próximo 30 de junio tras más de 20 años atendiendo a menores, desde bebés a niños de 6 años, con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos mediante un equipo multidisciplinar reputado. Más de 120 menores se verán afectados y siete profesionales se quedan sin trabajo.

Ya han agotado la vía judicial. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha rechazado las alegaciones presentadas por el centro y la desaparición de este servicio será una realidad en 13 días. Las razones que la Junta ha dado al Centro para desestimarlos en esta licitación, han sido meramente formales y burocráticas según ASPACE, y para nada tienen que ver con la calidad del servicio que prestan, que paradójicamente ha sido reconocido en muchas ocasiones por la propia Junta de Andalucía.

El tribunal tuvo primero un problema para abrir un documento encriptado, después tuvieron otro para “acreditar el domicilio del centro”... dos fallos formales claramente corregibles y con los que se han borrado según ASPACE dos décadas de un servicio que ha dado un centro social con arraigo en Granada y en el que se ha prestado servicio a cientos de familias y pacientes. Cristóbal Rodríguez, director gerente de ASPACE, en una entrevista para Onda Cero Granada.

También hemos conversado con María Jesús Losada, psicóloga y responsable del Centro de Atención Infantil Temprana de ASPACE, agradece que los niños sigan atendidos en otros centros, y que entiende que deban existir, pero no que se “deshaga lo que funciona”. Ha calificado en Onda Cero lo que está ocurriendo como un “daño grande” y un error muy grande”, porque el vínculo terapéutico entre los niños y los profesionales, se rompe.