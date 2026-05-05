Jesús Ibáñez, consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada: “Ha sido una de las temporadas invernales más duras de la historia reciente”

La estación de esquí de Sierra Nevada ha dado por finalizada la temporada 2025-2026 en un contexto marcado por la meteorología extrema y los efectos de un tren de borrascas que ha condicionado de forma notable la actividad invernal.

Así lo ha explicado el consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez, en una entrevista en el programa Más de Uno Granada, donde ha detallado que la campaña ha estado “entre las más duras de la historia reciente”.

Según los datos aportados por la estación, han sido cerca de 900.000 esquiadores los que han pasado por Sierra Nevada, consolidando la temporada como la undécima mejor de sus 61 años de historia.

Además, la estación ha registrado 16 días de cierre por condiciones meteorológicas adversas, el mayor número de la serie estadística, provocado por un tren de borrascas encadenadas y hasta “ocho o nueve danas seguidas”, según ha explicado Ibáñez.

Temporada de esquí 2025-2026 en Sierra Nevada: balance de Cetursa

El impacto del clima ha sido determinante, aunque también ha dejado efectos positivos. Las intensas precipitaciones han permitido acumular grandes cantidades de nieve, especialmente por encima de los 2.500 metros, lo que ha favorecido la calidad de la campaña en determinados momentos.

Ibáñez ha destacado además el papel del equipo humano de la estación, que ha trabajado en condiciones especialmente difíciles: “Han sido situaciones pocas veces vistas en la montaña por la crudeza de los temporales”, ha señalado.

A pesar de las dificultades, la estación ha logrado mantener una actividad destacada y cerrar la temporada con cifras positivas en términos generales.

En el plano económico y turístico, la ocupación hotelera se ha situado en torno al 66%, lo que supone un incremento de cuatro puntos respecto a la campaña anterior. Este dato confirma la recuperación de la demanda turística en la estación.

El consejero delegado de Cetursa ha subrayado también el efecto de la nieve acumulada en el atractivo del destino, así como el impacto positivo en los embalses de la provincia gracias a las precipitaciones registradas.

Sobre la actividad futura, Ibáñez ha avanzado que la estación afronta nuevos retos de inversión y modernización, con proyectos que rondarán los 20 millones de euros y la renovación de infraestructuras clave.

Con este balance, Sierra Nevada cierra una temporada compleja pero sólida, consolidando su posición como uno de los principales motores turísticos de Andalucía y del sur de Europa.