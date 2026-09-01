D´Platos cumple 15 años en Granada con una nueva carta que acerca la alta cocina al formato de bar

Hay bares que sirven tapas y otros que consiguen convertirlas en toda una experiencia. Ese es precisamente el camino que d´Platos lleva 15 años recorriendo en Granada, apostando por una propuesta gastronómica que combina la esencia del bar con técnicas y elaboraciones propias de la alta cocina.

Cuando abrió sus puertas, el establecimiento fue uno de los pioneros en apostar por las tapas a elegir, una fórmula que con el paso de los años se ha extendido por la hostelería granadina. Ahora, año y medio después de comenzar a trabajar en ella, d´Platos ha estrenado una nueva carta con el producto como protagonista y con el objetivo de acercar platos de inspiración gastronómica a todos los bolsillos.

Una nueva carta con la creatividad como protagonista

El gerente de d´Platos, Óscar Moreno, explica que la nueva propuesta parte de una idea sencilla: que disfrutar de una buena experiencia gastronómica "no debería de ser un lujo". La carta incorpora platos más frescos y ligeros para el verano, como gildas al plato, carpaccios, ensaladas y flores de alcachofa, además de uno de los clásicos de la casa, los patacones de plátano macho.

La propuesta gastronómica se completa con uno de los grandes protagonistas de cualquier mesa granadina: la cerveza. d´Platos ha reforzado además su apuesta por servirla especialmente fría y cuenta con frigoríficos preparados para mantener los tercios de Cerveza Alhambra a temperaturas que pueden alcanzar los ocho grados bajo cero.

El equipo humano, detrás de cada plato

Pero detrás de esta propuesta hay también un importante equipo humano. Doce cocineros y cocineras trabajan cada día entre fogones para sacar adelante una carta que busca evolucionar sin perder la esencia que ha marcado la trayectoria del establecimiento.

Para Moreno, cuidar a quienes forman parte del equipo es fundamental para conseguir que esa atención llegue también al cliente. El servicio, la limpieza y la higiene se han convertido así en algunos de los pilares de d´Platos, con el objetivo de ofrecer un espacio cómodo y agradable durante todo el año.

Finalistas de Saborea sin prisa Granada 2026

La historia reciente de d´Platos también está ligada a Saboreas sin prisa Granada 2026, el concurso gastronómico que celebra su decimoséptima edición y que pone en valor la cultura gastronómica de la provincia.

El establecimiento llegó a la fase final con el lingote de codillo asado, una creación del cocinero Jason Herrera Sinbaña que incorporaba un ingrediente de las referencias de Cerveza Alhambra y que se acompañaba de una Alhambra Reserva 1925.

Nuevos proyectos en el horizonte d´Platos

Tras 15 años de trayectoria y con cuatro restaurantes en funcionamiento, el grupo afronta ahora una nueva etapa centrada en seguir creciendo sin perder de vista la experiencia del cliente. Según ha avanzado Óscar Moreno, la empresa trabaja ya en varios proyectos que podrían ver la luz en 2027.

De momento, d´Platos continúa escribiendo su historia en Granada alrededor de una mesa, una tapa y una cerveza bien fría, con la intención de seguir sorprendiendo a los granadinos y a quienes visitan la ciudad.