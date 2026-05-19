La Feria de Almería estrenará portada este año

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado el expediente de contratación para la adquisición e instalación de una nueva portada monumental destinada al recinto ferial de la ciudad, lo que será una de las grandes novedades que marcarán la próxima edición de la Feria y Fiestas de Almería 2026.

La actuación contempla el suministro, diseño, montaje, mantenimiento y desmontaje de una nueva portada que servirá como imagen de bienvenida al recinto ferial, reforzando el atractivo visual, ornamental y patrimonial de una de las celebraciones más importantes del calendario festivo almeriense.

Edificio emblemático

De acuerdo con el informe técnico de necesidad incorporado al expediente, la nueva portada deberá inspirarse en una edificación emblemática y significativa de la ciudad de Almería, de manera que resulte fácilmente reconocible para ciudadanos y visitantes, convirtiéndose así en un elemento identificativo de la propia Feria y de la imagen de la ciudad.

La nueva portada, que vendrá a sustituir a la actual, estrenada en 2017 e inspirada en el Mercado Central, supondrá una renovación significativa de la imagen del recinto ferial.