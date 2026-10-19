La FAMP y la Fundación Alejandro Rojas-Marcos firman un convenio de colaboración para poner en valor la memoria del municipalismo andaluz

El acuerdo establece un marco de cooperación para desarrollar actividades en el conjunto del territorio andaluz, con la participación voluntaria de los gobiernos locales. Ambas entidades pretenden contribuir a la recuperación y difusión de la memoria del municipalismo, al conocimiento del papel desempeñado por los ayuntamientos en la construcción de la autonomía andaluza y a la puesta en valor del patrimonio cultural e identitario de Andalucía.

Se prevé identificar documentación relacionada con el proceso autonómico en los archivos andaluces para facilitar a los ayuntamientos interesados la elaboración de sus respectivos expedientes históricos locales, en coordinación con la Universidad de Almería, como entidad depositaria del archivo histórico del andalucismo. El acuerdo también plantea un inventario de lugares de memoria en torno al proceso del municipalismo y acercar la historia del municipalismo a la juventud, a través de certámenes escolares y con la participación de los entes locales.

Defensa, promoción y estudio del andaluz

El convenio marco incorpora una línea específica de trabajo para la defensa, promoción, estudio y prestigio de la modalidad lingüística andaluza. Entre las actuaciones previstas figuran programas de sensibilización frente a los prejuicios lingüísticos, la elaboración de materiales dirigidos a los medios de comunicación locales y el desarrollo de pautas de comunicación institucional respetuosas con la diversidad de las hablas andaluzas.

También se contempla la creación de un atlas sonoro municipal de las hablas andaluzas, mediante la recopilación de testimonios orales de personas mayores, profesionales de oficios tradicionales y otros vecinos y vecinas que puedan aportar conocimientos sobre el léxico y las expresiones propias de cada localidad. Esta iniciativa pretende contribuir a la conservación y difusión del patrimonio lingüístico andaluz, recogiendo la riqueza y diversidad de sus variedades locales.

En el ámbito académico y editorial, ambas entidades podrán promover una línea conjunta de investigación y publicaciones sobre el municipalismo andaluz y el proceso autonómico, en colaboración con la Cátedra de la Historia del Andalucismo y las universidades andaluzas. El convenio recoge también la posibilidad de crear una modalidad municipal del premio «Por un poder andaluz», destinada a distinguir a los ayuntamientos que destaquen por sus iniciativas de puesta en valor de la identidad, la memoria y el habla andaluzas.