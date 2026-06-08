Ya está disponible el MOOC sobre datos abiertos de mODiLABS, de la FAMP y el Consorcio Puntos Vuela de Andalucía

Esta iniciativa se enmarca en el marco del proyecto europeo OD4GROWTH y va a permitir a los entes locales aprender fácilmente sobre:

•⁠ ⁠El valor de los datos abiertos para el desarrollo territorial

•⁠ ⁠El ecosistema de datos en Andalucía, España y Europa

•⁠ ⁠El uso del Portal de Datos Abiertos de Andalucía

•⁠ ⁠La Estrategia de Datos de Andalucía

•⁠ ⁠Procesos de co-creación, prototipado y modelos de valor

Esta formación on line va dirigida a:

•⁠ ⁠Ciudadanía en general

•⁠ ⁠Jóvenes y estudiantes

•⁠ ⁠Asociaciones

•⁠ ⁠Empresas y personas emprendedoras

•⁠ ⁠Personal técnico de la administración local

La inscripción se puede realizar en la web de la FAMP, en el apartado de proyectos OD4GROWTH – mODiLABS, o a través de sus en redes, escaneando el el código QR de la infografía.

También puedes solicitar información en el Punto Vuela más cercano

Se trata de una formación autoguiada y flexible, compuesta por 6 módulos que se pueden completar en aproximadamente 30 horas. Tendrá acompañamiento desde los Puntos Vuela que forman parte del programa: es decir los municipios de Alboloduy, Mengíbar y Pilas.

Va a estar disponible hasta el día 30 de junio.

El objetivo de este recurso formativo gratuito es fortalecer las capacidades digitales de las entidades locales y apoyar el despliegue de los Laboratorios Municipales de Datos Abiertos para la Innovación.