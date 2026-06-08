Ya está disponible el MOOC sobre datos abiertos de mODiLABS, de la FAMP y el Consorcio Puntos Vuela de Andalucía

Esta iniciativa se enmarca en el marco del proyecto europeo OD4GROWTH y va a permitir a los entes locales aprender fácilmente sobre:
• El valor de los datos abiertos para el desarrollo territorial
• El ecosistema de datos en Andalucía, España y Europa
• El uso del Portal de Datos Abiertos de Andalucía
• La Estrategia de Datos de Andalucía
• Procesos de co-creación, prototipado y modelos de valor
Esta formación on line va dirigida a:
• Ciudadanía en general
• Jóvenes y estudiantes
• Asociaciones
• Empresas y personas emprendedoras
• Personal técnico de la administración local
La inscripción se puede realizar en la web de la FAMP, en el apartado de proyectos OD4GROWTH – mODiLABS, o a través de sus en redes, escaneando el el código QR de la infografía.
También puedes solicitar información en el Punto Vuela más cercano
Se trata de una formación autoguiada y flexible, compuesta por 6 módulos que se pueden completar en aproximadamente 30 horas. Tendrá acompañamiento desde los Puntos Vuela que forman parte del programa: es decir los municipios de Alboloduy, Mengíbar y Pilas.
Va a estar disponible hasta el día 30 de junio.
El objetivo de este recurso formativo gratuito es fortalecer las capacidades digitales de las entidades locales y apoyar el despliegue de los Laboratorios Municipales de Datos Abiertos para la Innovación.