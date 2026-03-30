Hospital Quirón Córdoba impulsa la endoscopia avanzada para revolucionar el tratamiento del cáncer de colon en fases iniciales

El tratamiento del cáncer de colon ha evolucionado de forma notable en los últimos años gracias a la incorporación de técnicas endoscópicas que permiten actuar en fases iniciales de la enfermedad con procedimientos menos invasivos y mejores resultados clínicos. Estos avances están redefiniendo el abordaje de uno de los tumores más frecuentes —que afectará a una de cada veinte personas— y que sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer en España.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, el doctor Víctor Amado, especialista del servicio de Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Córdoba, subraya que “un número creciente de tumores en estadios precoces puede tratarse mediante endoscopia, alcanzando tasas de curación superiores al 90% cuando la enfermedad no ha sobrepasado la pared del colon”.

Además, se trata de una patología en gran medida prevenible. Los programas de cribado, basados en la detección de sangre oculta en heces y la posterior colonoscopia en caso de resultado positivo, han demostrado reducir de forma significativa la mortalidad. La mayoría de los cánceres se originan a partir de pólipos, por lo que su detección y tratamiento precoz resulta clave. Actualmente se recomienda iniciar el cribado a partir de los 50 años, aunque se estudia adelantar esta edad a los 40 o 45.

La detección temprana marca la diferencia: cuando el tumor se identifica antes de afectar a ganglios u otros órganos, las opciones terapéuticas son más eficaces y menos agresivas. En este sentido, el doctor Amado insiste en la importancia de una correcta evaluación de las lesiones sospechosas, que pueden manifestarse como pólipos de gran tamaño o con alteraciones en su forma o color.

Asimismo, advierte de la necesidad de que estos casos sean atendidos en centros con experiencia, ya que una intervención inadecuada puede complicar tratamientos posteriores o favorecer la reaparición de la lesión, obligando a recurrir a cirugía convencional que podría haberse evitado.

Entre las técnicas más avanzadas destaca la disección endoscópica submucosa (DSE), un procedimiento que permite abordar tumores en fases tempranas con un alto grado de precisión y seguridad. Realizada bajo anestesia general, esta técnica utiliza instrumental endoscópico especializado para separar la lesión de las capas más externas del colon, preservando el órgano y minimizando el impacto sobre los tejidos sanos.

Frente a la cirugía tradicional, la DSE presenta menos complicaciones y una recuperación más rápida. El paciente suele ingresar el mismo día del procedimiento y recibe el alta en 24 horas, pudiendo retomar su actividad habitual en pocos días.

“El valor de esta técnica radica en que ofrece una alternativa eficaz y menos invasiva en centros con experiencia. Sin embargo, todavía hay pacientes que son derivados directamente a cirugía mayor sin explorar estas opciones”, señala el especialista, quien recuerda además que, si fuera necesario, la intervención quirúrgica sigue siendo compatible tras este abordaje.

En este contexto, el Hospital Quirónsalud Córdoba se consolida como un referente en Andalucía en el ámbito de la endoscopia avanzada, siendo pionero en la provincia en la aplicación de estas técnicas dentro de la sanidad privada.