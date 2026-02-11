El arte de la caligrafía árabe de Catar desembarca en el Palacio de Congresos de Córdoba

La exposición fue inaugurada este lunes en un acto institucional que reunió a autoridades de Catar y España, representantes de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Córdoba, así como miembros del cuerpo diplomático acreditado. Con motivo de la jornada, las delegaciones realizaron también una visita a la Mezquita-Catedral, símbolo del legado histórico y del diálogo entre culturas.

La Fundación Art & Culture Without Borders (ACWB), impulsora del proyecto, promueve iniciativas culturales de alcance internacional orientadas a fomentar el entendimiento a través del arte y la preservación del patrimonio. Su presidenta, Soumaya Akbib, subrayó durante el acto que la entidad trabaja para “impulsar el diálogo, la convivencia y la paz mediante la cultura”.

En el transcurso de la inauguración se entregó un reconocimiento al Ilustre Cabildo Catedral de Córdoba, recogido por su deán, por su labor en la conservación patrimonial y el fomento del entendimiento intercultural. Asimismo, el Ministerio de Awqaf y Asuntos Islámicos de Catar donó al Palacio de Congresos una obra de caligrafía árabe con la aleya “Y os hemos hecho pueblos y tribus para que os conozcáis”, como símbolo de respeto y encuentro entre pueblos.

El acto contó con la asistencia de destacadas personalidades del ámbito institucional y cultural, entre ellas Su Alteza Real Beatrice d’Orléans y la directora del Museo de Arte Islámico de Catar, Sheikha Al Nacer. Además, se formalizó el nombramiento de Juan Salado como ACWB Goodwill Ambassador.

Con la llegada de Al-Raqim, el Palacio de Congresos refuerza su proyección internacional y consolida a Córdoba como espacio de referencia para el diálogo cultural y la cooperación entre países.