Viamed Cádiz 'reinventa' su Unidad de Atención a Lesionados de Tráfico para mejorar y lograr la excelencia en la atención

El Hospital Viamed Bahía de Cádiz revoluciona y renueva su Unidad de Atención a Lesionados de Tráfico, un servicio especializado pensado para acompañar desde el primer minuto después de un accidente hasta su completa recuperación. Sufrir un accidente de tráfico es una experiencia que cambia de un momento a otro la vida de cualquier persona. Además del impacto físico y emocional, suele aparecer una gran preocupación por cómo organizar la recuperación: dónde acudir, quién te atenderá, qué pruebas necesitarás, si habrá costes y cuánto tiempo durará el proceso.

Por ello, Viamed mejora y logra la excelencia con esta unidad médica con la que apuestan por la atención integral, paso a paso. La única preocupación para el paciente, defienden desde Viamed, es que se preocupe en recuperarse. Un circuito que comienza en Urgencias, donde se planifica un 'itinerario' que compete todas las áreas médicas necesarias. El objetivo es que todo el proceso se realice en el mismo hospital, sin derivaciones ni traslados innecesarios. Así el paciente ahorra tiempo, evita desplazamientos y recibe una atención mucho más coordinada y eficaz.

Sin coste para el lesionado

Uno de los aspectos que más preocupa tras un accidente de tráfico es el económico. En la Unidad de Lesionados de Tráfico de Viamed en Cádiz el paciente no pagará nada por su recuperación. Desde Viamed se encargan de toda la gestión administrativa con las aseguradoras para que el lesionado tenga la tranquilidad de que todos los gastos derivados de su tratamiento estarán cubiertos inclusive con un documento de compromiso por escrito para que no queden dudas.