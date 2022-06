Unidas Podemos pide la municipalización del servicio de ayuda a domicilio de Puerto Real

Unidas Podemos Puerto Real reclama un estudio para municipalizar el servicio de ayuda a domicilio para garantizar la calidad, menor coste y mejores condiciones laborales para las trabajadoras que se manifiestan en la puerta del Ayuntamiento de Puerto Real reclamando mejoras del servicio. Así se suman a las reivindicaciones del colectivo de trabajadoras que denuncian "no ha tenido nunca la consideración que le correspondía, pero su contribución a nuestra sociedad es absolutamente necesaria e indispensable, porque es así como nos convertimos en una sociedad más justa, igualitaria, inclusiva y decente".

Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio se manifiestan en la puerta del Ayuntamiento de Puerto Real reclamando que se cumpla su convenio, el abono de los desplazamientos a los domicilios, el pago de las horas efectivas trabajadas, el descanso de 15 minutos para comida tras 6 horas de trabajo, la jornada semanal de 35 horas y el reconocimiento de los accidentes laborales. También reclaman una buena coordinación para sus usuarios, ya que se quedan una media de 5 personas sin atención diariamente.

"Esto es difícilmente demostrable a no ser que haya inspecciones, cosa que hasta ahora no está ocurriendo. Todo esto no solo hace que su trabajo sea precario, sino que traslada esas deficiencias hacia los usuarios de los servicios", denuncia la formación que defiende su trabajo "que merecen estar en el centro de las políticas públicas". La formación ha animado a toda la ciudadanía a que se acerquen a la Plaza Jesús a apoyar a estas trabajadoras en su lucha, "ya que tenemos muy claro que la solución a todos sus problemas es la municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio, cosa que trasladamos al equipo de gobierno para que se remanguen y se pongan manos a la obra".