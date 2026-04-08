La Semana Santa de San Fernando sigue creciendo

La Semana Santa de San Fernando vuelve a poner de relieve que el trabajo conjunto entre las hermandades, el Consejo Local y el Ayuntamiento da resultados cuando existe un proyecto común, definido y compartido. La coordinación, la colaboración y la visión de futuro han permitido que este modelo siga dando frutos, consolidando una celebración que no deja de crecer y mejorar.

En este sentido, ha sido relevante la apuesta del Ayuntamiento por impulsar medidas que favorezcan la financiación de las hermandades. Un ejemplo claro ha sido la modificación de tasas y ordenanzas vinculadas a la feria, cuya repercusión durante estos años ha sido especialmente significativa para las entidades sin ánimo de lucro y, de manera destacada, para las hermandades.

Este impulso económico, unido al esfuerzo propio de las hermandades, permite reforzar su labor social y avanzar en la conservación y mejora del patrimonio. Esta apuesta ha venido acompañada de un incremento constante del convenio de colaboración suscrito anualmente, del impulso de la carrera oficial como colaboración en especie integrada en el mismo.

Igualmente, los nuevos compromisos que próximamente se irán llevando a cabo, como la nueva decoración ornamental para las hermandades de Gloria, o la financiación de proyectos de reforma de las casas de hermandad que nace con vocación de continuidad.

A ello se suma la firme apuesta compartida entre el Consejo de Hermandades y el Ayuntamiento por la Carrera Oficial, que se ha consolidado como uno de los elementos de mayor impacto positivo. No solo mejora la organización, sino que refuerza la imagen que proyecta la ciudad y contribuye a atraer cada año a un mayor número de visitantes.