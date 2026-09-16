San Fernando celebra el 24 de Septiembre con recreaciones históricas, patrimonio y la Feria de la Tapa

San Fernando se prepara para celebrar una nueva edición del 24 de Septiembre, una de las fechas más importantes de su calendario histórico y cultural. El Ayuntamiento ha diseñado una programación con actividades durante varios días y con especial protagonismo para el patrimonio, las recreaciones históricas, la divulgación, la música y la gastronomía.

La jornada central será el jueves 24 de septiembre, cuando la ciudad volverá a recordar los acontecimientos de 1810 que convirtieron a la entonces Real Isla de León en uno de los escenarios fundamentales de la historia constitucional española. Uno de los actos principales será la entrega del XV Premio Cortes de la Real Isla de León al Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, prevista a las 11.00 horas en el Real Teatro de las Cortes.

Procesión Cívica, izado de bandera y recreaciones históricas

Los actos comenzarán a las 9.30 horas con la Procesión Cívica organizada por la Asociación 24 de Septiembre, que recorrerá la Calle Real. A las 10.00 horas tendrá lugar el solemne izado de la bandera en la Plaza de la Iglesia. Tras la entrega del Premio Cortes al Juan Sebastián de Elcano, la programación continuará a las 12.45 horas en la Iglesia Mayor con la recreación del juramento de los diputados llamados a Cortes Generales y Extraordinarias de 1810.

Por la tarde se celebrará la ruta ‘24 de septiembre de 1810, siguiendo los pasos de los diputados de las Cortes’, con recorridos guiados a las 17.00 y 18.30 horas. La jornada concluirá con el arriado de bandera a las 20.00 horas en la Plaza de la Iglesia y con una recreación de las sesiones de los diputados de 1810 y del cuadro de Casado del Alisal, a las 20.30 horas en el Real Teatro de las Cortes.

Visitas al patrimonio histórico de San Fernando

La programación permitirá también conocer algunos de los principales espacios vinculados con la historia de San Fernando. Durante el día 24 podrá visitarse la exposición ‘Defensa de la Real Isla de León de 1810 a 1812’, instalada en el Convento-Colegio de la Compañía de María, además de participar en visitas guiadas a su capilla.

Otros espacios patrimoniales y culturales se incorporarán a la celebración, como el Museo Naval, con visitas al Palacio de Capitanía, el Panteón de Marinos Ilustres, el Real Instituto y Observatorio de la Armada, la Sala Histórica del TEAR ‘Quartel de Batallones’ y el Molino de Mareas del Zaporito.

El objetivo es que la conmemoración trascienda los actos institucionales y sirva también para acercar a vecinos y visitantes el patrimonio relacionado con las Cortes de 1810 y con la historia de la ciudad.

Música, cultura y divulgación

Los días anteriores al 24S incluirán otras propuestas como la Ruta de la Prensa y las Cortes de 1810, las visitas al Baluarte del Puente Suazo, la Ceremonia del Cañonazo de las Cortes o la Tamborrada de las Cortes.

La Plaza del Rey acogerá además el 18 de septiembre una observación nocturna organizada por la Agrupación Astronómica de San Fernando, mientras que el día 19 se celebrará el concierto ‘Recordando a la leyenda’, con Farruquito, Cristian de Moret, Jorge Pardo y Montse Cortés.

La programación cultural se completará con varias exposiciones, entre ellas ‘Retales de la Historia VIII: Pólvora, Salinas y Honor’, en el Castillo de San Romualdo, y ‘Un grito de libertad. Humoristas gráficos por la libertad de información’.

La Feria de la Tapa vuelve del 23 al 27 de septiembre

La gastronomía tendrá también un papel destacado dentro de la celebración. La XXII Feria Gastronómica de la Bahía, conocida como Feria de la Tapa, tendrá lugar del 23 al 27 de septiembre en el Parque Almirante Laulhé. Esta edición estrenará un formato renovado con nuevos stands, una zona centralizada para el servicio de bebidas, más espacios de sombra y una distribución sin vallados para favorecer una feria más abierta y accesible.

Participarán 13 establecimientos, que ofrecerán tres propuestas gastronómicas más una tapa del día. El público podrá votar mediante código QR sus tres tapas favoritas, cuyos premios se entregarán el domingo 27 de septiembre. La programación de la feria incluirá también música en directo, sesiones de DJ y diferentes actuaciones durante los cinco días. Entre ellas figura Malamanera, además de otras propuestas musicales previstas durante el evento.

El calendario se completará el 25 de septiembre con la Noche Europea de los Investigadores en la Plaza del Rey, dentro de una programación con la que San Fernando busca combinar historia, patrimonio, cultura, ocio y gastronomía alrededor de una de las fechas más representativas de la ciudad.