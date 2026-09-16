Román avanza un plan de 2.000 viviendas para facilitar el acceso a jóvenes y familias

El Ayuntamiento de Chiclana continúa dando forma al proyecto con el que pretende impulsar unas 2.000 viviendas asequibles durante los próximos ocho años. El alcalde, José María Román, ha explicado en una entrevista en Onda Cero que los servicios técnicos municipales trabajan actualmente en el diseño y distribución de las futuras promociones sobre distintos solares de propiedad municipal.

La intención del Consistorio es desarrollar diferentes fórmulas que permitan adaptarse a la situación económica de las familias. Entre las posibilidades planteadas se encuentran las cooperativas de vivienda, la venta de vivienda protegida, el alquiler y el alquiler con opción a compra.

Román ha señalado que uno de los objetivos principales es evitar que el acceso a estas viviendas dependa de disponer previamente de importantes cantidades de ahorro. El alcalde ha apuntado que muchas familias y parejas, pese a contar con ingresos procedentes del trabajo, encuentran dificultades para afrontar desembolsos iniciales de 10.000 o 20.000 euros.

Por este motivo, el Ayuntamiento plantea modelos que faciliten la entrada a las promociones y amplíen las posibilidades de acceso a una vivienda a precios asequibles. Según ha detallado Román, los técnicos municipales están elaborando el mapeo y los anteproyectos correspondientes a los distintos suelos disponibles para posteriormente estudiar qué fórmula resulta más adecuada en cada actuación.

El alcalde ha situado este proyecto dentro de la estrategia municipal para aumentar el parque público de vivienda de Chiclana en un contexto marcado por el incremento de los precios del alquiler. Román ha defendido que el crecimiento de la ciudad debe ir acompañado de una oferta residencial que permita también permanecer en el municipio a quienes tienen mayores dificultades para acceder al mercado libre.

Según ha explicado, Chiclana cuenta actualmente con alrededor de 1.200 viviendas municipales y el objetivo es ampliar de forma considerable este parque durante los próximos años a través de las nuevas promociones previstas.

Las reivindicaciones pendientes de Chiclana

Durante la entrevista, Román también ha reclamado a la Junta de Andalucía que acompañe el crecimiento de Chiclana con nuevas infraestructuras sanitarias y educativas. El alcalde ha vuelto a plantear la necesidad de planificar un hospital público para una ciudad que ya supera los 94.000 habitantes y cuya población aumenta de forma considerable durante los meses de verano. También ha pedido avanzar en el centro de salud pendiente de La Cucarela y en la construcción de un nuevo instituto, especialmente en la zona de la costa.

El regidor ha incluido entre las prioridades pendientes otras actuaciones como la carretera de Los Barrancos, la primera fase de la Ronda Oeste y el desarrollo del área industrial de Miralrío. Román ha defendido que el crecimiento demográfico y económico de Chiclana obliga a acelerar estas inversiones para evitar que las infraestructuras queden por detrás de las necesidades reales de la ciudad y para preservar la calidad de vida en los próximos años.