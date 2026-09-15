Blanca Flores confirma que Transportes trabaja en un proyecto para mejorar los accesos a Tarifa

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, ha señalado en una entrevista en Onda Cero que el Ministerio de Transportes trabaja en un proyecto para mejorar las comunicaciones y accesos en el entorno de Tarifa, uno de los puntos de la provincia que soporta una mayor presión de tráfico durante el verano y durante la Operación Paso del Estrecho. Flores ha reconocido que existen actuaciones que todavía no pueden concretarse públicamente, aunque ha confirmado que hay trabajo previo sobre la mesa y que el asunto se está abordando desde el Ministerio.

La representante del Gobierno ha recordado las dificultades particulares que presenta Tarifa, con un acceso limitado y condicionado por su ubicación entre espacios naturales protegidos. A ello se suma el incremento de tráfico durante los meses de verano y la perspectiva del Mundial de Fútbol de 2030, con Tarifa y Algeciras como puntos estratégicos en las conexiones con Marruecos. Flores ha asegurado que el Gobierno trabaja en una intervención de mayor alcance además de las reparaciones de emergencia realizadas en la N-340 tras los daños provocados por los temporales.

Infraestructuras y Campo de Gibraltar

Durante la entrevista, Flores también ha repasado las actuaciones en marcha en el Campo de Gibraltar, entre ellas la mejora de la conexión ferroviaria Bobadilla-Algeciras, el acceso norte al Puerto de Algeciras, los trabajos previstos en el acceso sur y la autopista ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza. Según ha defendido, las inversiones realizadas en esta comarca durante los últimos años "no han tenido precedentes".

La subdelegada ha abordado además las obras de Tres Caminos y las actuaciones en la red viaria de la provincia. Ha explicado que algunos proyectos han sufrido retrasos derivados tanto de las condiciones meteorológicas como de la necesidad de modificar determinados tramos, lo que obliga a completar nuevamente procedimientos administrativos y licitaciones.

Vivienda y alquileres en Cádiz

La vivienda ha ocupado otra parte importante de la entrevista. Flores ha defendido la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno central y ha reclamado la aplicación de las medidas previstas para las zonas tensionadas. En este sentido, ha señalado a la Junta de Andalucía por no acogerse a este instrumento y ha puesto como ejemplo la evolución de los alquileres en otras ciudades donde sí se han aplicado estas medidas.

La subdelegada ha mostrado además su preocupación por la dificultad para encontrar vivienda a precios asequibles en municipios de la provincia, especialmente en Cádiz capital. También ha destacado las promociones de vivienda protegida y alquiler social desarrolladas con participación de distintas administraciones y fondos europeos en actuaciones como las de la avenida de Marconi, García de Sola o la calle Santiago.

Flores destaca la evolución del empleo

En materia laboral, Flores ha defendido la evolución de los datos de empleo en Cádiz y ha señalado que la provincia cuenta con 12.991 personas desempleadas menos que un año antes. También ha apuntado al crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social y a la evolución de la tasa de paro, que ha situado en el 17,34% durante el segundo trimestre de 2026 frente al 27,35% de 2018.

La subdelegada ha vinculado esta evolución a medidas como la contratación indefinida o las sucesivas subidas del salario mínimo, aunque ha reconocido que el coste de la vivienda continúa dificultando que muchos trabajadores puedan desarrollar un proyecto de vida estable en la provincia.

Una OPE marcada por la presión sobre Algeciras y Tarifa

Flores también ha hecho balance de la Operación Paso del Estrecho, que concluye este 15 de septiembre. Según ha explicado, algunos de los momentos de mayor tensión se produjeron entre finales de julio y principios de agosto, cuando problemas en otros puertos desviaron parte del tráfico hacia Algeciras y Tarifa.

En determinados momentos llegaron a concentrarse en Algeciras alrededor de 15.000 vehículos con destino a Ceuta y Tánger. Pese a esta presión extraordinaria, Flores ha destacado la coordinación entre Protección Civil, Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima, Guardia Civil, Policía Nacional y policías locales y ha calificado el dispositivo desarrollado durante el verano como un éxito.