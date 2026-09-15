Ruiz Boix sitúa la mejora de la sanidad y la educación entre los grandes retos de Cádiz

El secretario general del PSOE de Cádiz y alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha cargado contra la gestión de la Junta de Andalucía en servicios públicos como la sanidad y la educación. En una entrevista en Onda Cero, el dirigente socialista ha asegurado que el Gobierno andaluz mantiene "muchas asignaturas pendientes" en la provincia y ha situado entre los principales problemas las listas de espera sanitarias, la falta de profesionales y las dificultades de acceso a determinadas enseñanzas públicas.

Ruiz Boix ha señalado que Cádiz continúa registrando problemas en Atención Primaria, consultas con especialistas e intervenciones quirúrgicas. También ha advertido de las dificultades para cubrir plazas de médicos de familia en municipios de menor población y ha extendido sus críticas a la atención pediátrica en la provincia.

En materia educativa, el dirigente socialista ha cuestionado la política de la Junta respecto a la Formación Profesional. Ruiz Boix sostiene que no se han ampliado suficientemente las unidades de ciclos formativos de grado medio y superior mientras crece la oferta de centros privados. Según ha señalado, esta situación obliga a numerosas familias a recurrir a enseñanzas con matrículas que pueden alcanzar varios miles de euros.

Críticas por la situación de la escuela rural en Conil

El secretario general del PSOE gaditano también se ha referido a la situación de los centros públicos rurales de Conil y a la eliminación de aulas. Ruiz Boix ha acusado al Ejecutivo autonómico de no cumplir con el compromiso de reducción de ratios y de perjudicar especialmente a los núcleos con menor población.

A su juicio, la política educativa de la Junta está debilitando la escuela pública rural y favoreciendo progresivamente el crecimiento de la enseñanza concertada y privada. El dirigente socialista considera que la conservación y el mantenimiento de estos centros son fundamentales para garantizar las mismas oportunidades educativas independientemente del lugar de residencia.

Ruiz Boix ha defendido además que el caso de Conil no es aislado dentro de la provincia y ha reclamado una mayor atención a las zonas rurales y a los núcleos diseminados, donde considera que el mantenimiento de los servicios públicos resulta clave para luchar contra la despoblación.

Empleo y servicios públicos

Durante la entrevista, Ruiz Boix ha contrapuesto estas críticas a la Junta con la evolución del empleo en la provincia. El dirigente socialista ha defendido la gestión del Gobierno de España y ha asegurado que Cádiz cuenta actualmente con más de 52.000 personas desempleadas menos que en 2018.

El secretario general del PSOE de Cádiz ha destacado también el papel de sectores como la industria naval, Airbus, las energías renovables y las actividades vinculadas al Campo de Gibraltar, aunque ha insistido en que la mejora de los datos laborales debe ir acompañada de unos servicios públicos capaces de responder a las necesidades de la población.