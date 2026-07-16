La alcaldesa de Puerto Real busca atraer nuevas inversiones y reclama mejoras en Correos y el ferrocarril

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha mantenido una reunión de trabajo con la diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño, y el coordinador provincial de Izquierda Unida, Jorge Rodríguez, para abordar la captación de inversiones, la creación de empleo y la mejora de distintos servicios e infraestructuras del municipio.

Uno de los principales asuntos tratados ha sido la necesidad de atraer nuevos proyectos empresariales a Puerto Real. Durante el encuentro se puso sobre la mesa el potencial de la localidad por su ubicación en la Bahía de Cádiz, su vinculación con la Universidad de Cádiz y el peso de sectores como la industria, la economía azul y las energías renovables.

Gil de Reboleño ha anunciado que se iniciará una ronda de contactos con empresas e instituciones interesadas en desarrollar proyectos en Puerto Real, con el objetivo de captar inversiones que puedan generar actividad económica y empleo. La reunión también abordó la situación de la oficina de Correos de Río San Pedro y la continuidad del servicio una vez finalizado el verano.

La diputada de Sumar ha informado de que se ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para reclamar el mantenimiento de la oficina. Por su parte, Jorge Rodríguez ha recordado la aprobación en la Diputación de Cádiz de una moción impulsada por Izquierda Unida en defensa de este servicio. Aurora Salvador ha asegurado que el Ayuntamiento continuará ejerciendo presión institucional para evitar el cierre de la oficina, considerada esencial para los vecinos de Río San Pedro.

La alcaldesa también trasladó la necesidad de avanzar en la mejora de las infraestructuras ferroviarias del municipio. Entre las actuaciones planteadas se encuentra el futuro apeadero de Barrio Jarana y la modernización de la estación de Puerto Real. El Gobierno municipal reclama unas instalaciones más accesibles, mejores servicios para los usuarios y la recuperación de la atención presencial en la estación.

La jornada concluyó con una visita institucional a la Isla del Trocadero, en la que participaron representantes de la Universidad de Cádiz y del tejido asociativo. El objetivo es impulsar la recuperación y puesta en valor de este enclave histórico y ambiental, potenciando sus posibilidades para la investigación, la divulgación, la conservación del patrimonio y el desarrollo sostenible. Desde La Confluencia de Izquierdas han señalado que Puerto Real debe aprovechar su posición estratégica para atraer inversiones, generar empleo y reforzar sus servicios públicos.