Los Premios Cortes de Cádiz, abiertos a la participación desde este jueves 14

A partir de este jueves las personas que estén interesadas en presentarse a los concursos de los Premios Cortes de Cádiz podrán hacerlo en la web habilitada para ello: premioscortesdecadiz.com. El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz ha publicado hoy las convocatorias de los cuatro galardones: Relatos, Creación Artística Contemporánea, Mares y Océanos y el Premio Libertad. El plazo de presentación son 30 días naturales, por lo que quienes participen podrán presentar sus propuestas hasta el 12 de junio de 2026, incluido.

Los tres primeros cuentan con una dotación de 10.000 euros cada uno, mientras que el de Libertad —que distingue a las personas físicas, colectivos o entidades que hayan destacado por su compromiso firme y continuado con la defensa de la libertad, la justicia y los derechos humanos— será un reconocimiento a título honorífico, sin contraprestación económica. En este caso, las personas, colectivos, entidades u organizaciones públicas o privadas pueden presentar las candidaturas para este galardón a través de la misma página web.

La naturaleza del Premio de los Mares y Océanos ha cambiado respecto a la anterior convocatoria también. Si antes se premiaba a una trayectoria en el campo del mundo marítimo, en esta ocasión se hará por trabajos presentados, tanto escritos como audiovisuales. En este sentido, el objetivo es que la obra premiada destaque por su contribución relevante al conocimiento, la protección, la conservación o el desarrollo sostenible de los mares y los océanos. Cuenta también con una dotación de 10.000 euros, sobre la que se aplican las retenciones fiscales que prevea la legislación vigente.

El Premio de Relatos, que alcanza ya su décimo cuarta edición, está dirigido a los creadores de cuentos en español. Este año, como novedad, el premio no incluirá la obligatoriedad de editar el libro de relatos. De igual forma, el Premio de Creación Artística Contemporánea, que alcanza la undécima edición, tiene una dotación de 10.000 euros. Precisamente, el ganador de la convocatoria anterior, José Carlos Naranjo, inaugura mañana una exposición en la Casa de Iberoamérica que incluye la pieza premiada por el jurado.