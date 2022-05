Los pescadores de Conil piden 'amparo' a la Junta por las consecuencias del alga asiática

Los pescadores de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales Lonja de Conil (OPP72) ante el aumento de las temperaturas en nuestras costas, están pasando momentos difíciles por la ocupación del alga invasora Rugulupterix Okamurae, que sigue sin dar tregua a este sector, ni se va adaptando tal como lo esperábamos tiempo atrás, sino que empeora. Barcos artesanales de Barbate van desplazándose hasta Conil porque en la zona de pesca habitual (más a levante), está ocupada por esa alga, y se buscan espacios donde ésta no tenga esa fuerte presencia. Al llegar a este puerto se encuentran con el problema que ya está sufriendo el sector pesquero de Conil, debido a que el poco espacio que existe está ocupado por la autorización de cinco licencias de pesca para pulpo con nasas, siendo estos unos artes fijos y que casi no deja espacio para que faenen el resto de la flota.

Si bien las autorizaciones se han venido dando desde el año 2013, este año han supuesto un problema mayor, al coincidir la ocupación del alga con una mayor intensidad de ésta, en esta época estival, y donde los propios pescadores están cansados de la imposibilidad de pescar debido a los temporales que durante los últimos 8 meses nos han venido azotando. La pesca con nasas son artes fijos que se instalan durante el periodo de autorización e impiden que otros artes de pesca, usuales y tradicionales en la zona, como la red de enmalle y palangrillo, puedan usarse. No obstante, si bien estas embarcaciones están legalmente autorizadas, no es menos cierto que la situación actual requiere de una actuación inmediata, y conforme a la normativa; siendo posible dado que la disposición adicional segunda de la orden del pulpo para el Golfo de Cádiz en su apartado (d), así lo establece de manera excepcional. En esta ocasión desde el sector pesquero de Conil se solicita amparo al propio presidente de la Junta de Andalucía para aplicar lo que la orden establece, revocándose estas resoluciones, a fin de hacer posible la pesca para todo el sector, pues la falta de espacio por el alga invasora no permite poder pescar en otras zonas, y los ejercicios permanentes de tiro a partir de determinadas millas también lo impiden. Una urgencia que no es capricho sino una necesidad, ante una situación realmente crítica del sector.