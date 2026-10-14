Landaluce, en Onda Cero: "La moción de censura triunfará, pero voy a seguir trabajando hasta el último día"

José Ignacio Landaluce no va a dejar la Alcaldía de Algeciras, pero asume que no podrá impedir su salida si prospera la moción de censura impulsada por sus antiguos compañeros del Partido Popular y respaldada por Vox. El regidor ha defendido su inocencia y ha negado las acusaciones por presuntas agresiones sexuales contra dos mujeres en una entrevista exclusiva en Onda Cero Andalucía.

«Soy inocente», ha afirmado Landaluce, que sostiene que no ha recibido ninguna documentación judicial relacionada con las denuncias. El alcalde asegura desconocer su situación procesal y considera que se encuentra en una situación de indefensión al tener conocimiento de las acusaciones a través de los medios de comunicación.

«No sé si hay una o dos denuncias, ni dónde están, ni si son verdad», ha manifestado durante la conversación, en la que ha negado tajantemente los hechos que se le atribuyen. El regidor ha insistido en que no se puede dar por probada la culpabilidad de una persona por la existencia de una denuncia.

Las acusaciones, sin embargo, han desencadenado una crisis política que ha terminado por fracturar el equipo de Gobierno municipal y precipitar el relevo en la Alcaldía.

Landaluce cuestiona la decisión de su partido

El alcalde ha criticado la decisión del PP de exigirle que abandone el cargo y ha lamentado que sus propios compañeros hayan retirado su apoyo después de décadas de trayectoria política. «¿Tienes que dimitir? ¿Ya tienes que dimitir?», ha planteado durante la entrevista, en la que ha defendido que las acusaciones deben esclarecerse antes de adoptar decisiones que, a su juicio, pueden tener consecuencias irreversibles para su carrera política.

Landaluce también ha denunciado lo que considera una campaña de acoso y persecución por parte del PSOE, formación a la que acusa de mantener esa estrategia desde hace aproximadamente un año y medio. En este contexto, se ha referido a una denuncia anterior que, según su versión, fue archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo. El regidor ha expresado su malestar por la actuación de la dirección de su partido y ha cuestionado que se le aplique un criterio distinto al que, en su opinión, debería regir para otros cargos públicos.

Preguntado por cómo debería actuar un partido si las acusaciones afectaran a un alcalde de otra formación política, Landaluce ha defendido que primero habría que comprobar qué procedimiento existe y cuál es su situación judicial.

PP y Vox firman la moción de censura

La crisis municipal ha dado un paso decisivo este miércoles. Los doce concejales del Partido Popular que abandonaron sus responsabilidades en el equipo de Gobierno y los cuatro representantes de Vox han firmado la iniciativa para promover una moción de censura contra Landaluce. La propuesta sitúa a Jacinto Muñoz, hasta ahora primer teniente de alcalde, como candidato a la Alcaldía.

Los dieciséis concejales suman la mayoría absoluta necesaria en una corporación municipal formada por 27 ediles. La iniciativa abre el camino para que Muñoz sustituya a Landaluce al frente del Ayuntamiento, una vez completados los trámites y celebrada la votación correspondiente. El propio Landaluce ha reconocido en Onda Cero Andalucía que el resultado de la moción parece inevitable si se mantienen los apoyos anunciados.

«Si hay una moción de censura presentada por un grupo de concejales del Partido Popular y Vox apoyándola, pues, lógicamente, no puedes ganarla», ha señalado.

Pese a ello, el alcalde ha asegurado que seguirá ejerciendo sus funciones mientras permanezca en el cargo. Ha defendido la gestión municipal de los últimos años y ha afirmado que su prioridad es evitar que los proyectos en marcha queden paralizados.

«No por apegarme al sillón», ha explicado, sino por respeto a los vecinos que le han votado. También ha agradecido las muestras de apoyo que asegura estar recibiendo en Algeciras.

Críticas a las decisiones tomadas fuera de Algeciras

La elección de Jacinto Muñoz como candidato a la Alcaldía también ha suscitado críticas por parte de Landaluce, que ha cuestionado el papel de la dirección provincial del PP en la crisis municipal. El regidor ha aprovechado la entrevista para reivindicar el peso político y económico del Campo de Gibraltar y denunciar lo que considera una falta de atención histórica hacia la comarca.

A su juicio, Algeciras tiene capacidad para generar riqueza y empleo no solo para el municipio y su entorno, sino también para el conjunto de la provincia de Cádiz. «Es una pena que seamos unos mandados», ha afirmado al referirse a las decisiones adoptadas fuera de la ciudad.

Sin aclarar su futuro político para 2027

Landaluce tampoco ha despejado la incógnita sobre su futuro electoral. Preguntado por si mantendrá su intención de presentarse a las elecciones municipales de 2027 si pierde la Alcaldía, el regidor ha preferido aplazar la decisión. «Después ya veremos. Un paso detrás de otro», ha respondido, antes de asegurar que afrontará los próximos días con trabajo y esfuerzo para mantener la actividad municipal.

La eventual salida de Landaluce pondría fin a una etapa de más de quince años al frente del Ayuntamiento de Algeciras y abriría una nueva fase política con Jacinto Muñoz como candidato al relevo.

Mientras se tramita la moción de censura, Landaluce mantiene su defensa de la inocencia y niega las acusaciones que han desencadenado la crisis. La determinación de las responsabilidades que pudieran derivarse de ellas corresponde al ámbito judicial.