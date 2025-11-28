Electricidad de Puerto Real informa de cortes en el suministro el día 4 y 5 de diciembre

4 de diciembre
Desde las 08:30 horas hasta las 11:30 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT CRUZ VERDE (Nº 23048)):
C/ ANCHA DEL Nº 5 AL Nº 11 Y DEL Nº 6 AL Nº 24
C/ AMARGURA DEL Nº 48 AL Nº 60 Y DEL Nº 29 AL Nº 31
Desde las 12:00 horas hasta las 14:30 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT SAN ALEJANDRO (Nº 23072)):
C/ SAN ALEJANDRO DEL Nº 61 AL Nº 83
5 de diciembre desde las 08:00 horas hasta las 14:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado).
C/ ANCHA DEL Nº 45 AL Nº 69 Y DEL Nº 38 AL Nº 80
C/ CRUZ VERDE DEL Nº 32 AL Nº 54 Y DEL Nº 39 AL 59
C/ DE LA PALMA DEL Nº 50 AL 56 Y DEL Nº 31 AL Nº 59
C/ DE LA PLAZA DEL N 78 AL Nº 96
C/ REAL DEL Nº 69 AL Nº 115 Y DEL Nº 68 AL Nº 92
C/ SAN IGNACIO DEL Nº 47 AL Nº 49
C/ SAN JOSE DEL Nº 17 AL Nº 29 Y Nº 36
C/ TERESA DE CALCUTA Nº 45
C/ VAQUEROS DEL Nº 50 AL Nº 70 Y DEL Nº 49 AL Nº 61