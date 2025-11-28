Electricidad de Puerto Real informa de cortes en el suministro el día 4 y 5 de diciembre

4 de diciembre

Desde las 08:30 horas hasta las 11:30 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT CRUZ VERDE (Nº 23048)):

C/ ANCHA DEL Nº 5 AL Nº 11 Y DEL Nº 6 AL Nº 24

C/ AMARGURA DEL Nº 48 AL Nº 60 Y DEL Nº 29 AL Nº 31

Desde las 12:00 horas hasta las 14:30 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado). Los suministros afectados serán (CT SAN ALEJANDRO (Nº 23072)):

C/ SAN ALEJANDRO DEL Nº 61 AL Nº 83

5 de diciembre desde las 08:00 horas hasta las 14:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado).

C/ ANCHA DEL Nº 45 AL Nº 69 Y DEL Nº 38 AL Nº 80

C/ CRUZ VERDE DEL Nº 32 AL Nº 54 Y DEL Nº 39 AL 59

C/ DE LA PALMA DEL Nº 50 AL 56 Y DEL Nº 31 AL Nº 59

C/ DE LA PLAZA DEL N 78 AL Nº 96

C/ REAL DEL Nº 69 AL Nº 115 Y DEL Nº 68 AL Nº 92

C/ SAN IGNACIO DEL Nº 47 AL Nº 49

C/ SAN JOSE DEL Nº 17 AL Nº 29 Y Nº 36

C/ TERESA DE CALCUTA Nº 45

C/ VAQUEROS DEL Nº 50 AL Nº 70 Y DEL Nº 49 AL Nº 61