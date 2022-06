Elecciones Andalucía: El PSOE de Cádiz reclama en Rota más inversión en dependencia

La candidata del PSOE-A al Parlamento de Andalucía, Noelia Ruiz, junto al alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, ha participado en un reparto de material electoral en el mercadillo de la localidad. En ese encuentro con la ciudadanía, el primer edil roteño ha dejado claro que “estas son unas elecciones decisivas para Andalucía y hay que apostar por el mejor proyecto para nuestra tierra; por tanto, hay que votar al PSOE, al proyecto progresista que representa Juan Espadas”. Además, ha añadido que “en Rota apostamos por quienes trabajan por la inversión, por los servicios públicos y por los que no se ponen de lado ante las preocupaciones de la ciudadanía y de los sectores productivos”. En ese sentido ha remarcado que “el Gobierno de Moreno Bonilla, precisamente, es lo que ha hecho, esconderse en el momento más difícil provocado por una pandemia sin precedentes”.

Así pues, Ruiz Arana ha dejado claro que “si alguien tiene duda de que Moreno Bonilla necesita de la ultraderecha para gobernar, nosotros se la despejamos y habiendo visto el debate del lunes, ya vemos lo que tiene que ofrecer ese partido a los andaluces y andaluzas; es un retroceso ideológico a los años treinta del siglo pasado y eso no lo podemos permitir”. “Frente a eso existe una fuerza como el PSOE que ha puesto a Andalucía a la vanguardia en muchas cuestiones sociales y de servicios; Juan Espadas tiene claro que quiere apostar por la juventud y dotarla con un plan de 200 millones de euros para que esta franja importante de la población no tenga que abandonar Andalucía y encuentren una oportunidad laboral”, ha expuesto el alcalde.

En otro orden de cosas, ha destacado que “el PP no puede presumir de haber atendido la Dependencia, ya que ha tenido congelado el precio/hora durante tres años y cuando ha subido ha sido una cantidad que nada tiene que ver con las necesidades reales del colectivo; pero también han tenido abandonada a la Igualdad, a los servicios públicos esenciales y a los Ayuntamientos; en contraposición a lo que ha hecho el Gobierno de España dotando a Andalucía con partidas presupuestarias extraordinarias, históricas en nuestra democracia, y que Moreno Bonilla no ha querido o no ha sabido gestionar, además de haber dotado de herramientas legislativas y sociales a los sectores más castigados por la crisis; Reforma Laboral, subida del SMI a 1.000 euros, aprobación del IMV, Ertes, prestación a autónomos, incentivos a los carburantes…”.