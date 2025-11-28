Cuándo se encienden las luces de Navidad en El Puerto 2025: el mejor lugar para verlas

El Puerto de Santa María se prepara para vivir esta noche uno de los momentos más esperados del año: el encendido oficial del alumbrado extraordinario de Navidad, que llenará de luz, color e ilusión las principales calles y plazas de la ciudad. La Concejalía de Fiestas, dirigida por David Calleja, ha vuelto a coordinar un dispositivo que combina tradición, animación y novedades en la decoración, diseñado para que vecinos y visitantes disfruten de una ciudad completamente volcada con el espíritu navideño.

La celebración comenzará a las 18:30 horas con la salida de la tradicional Cabalgata de la Estrella, protagonizada en esta edición por Ruth Amaya, desde la Plaza de la Noria. El cortejo, acompañado por animaciones luminosas, grupos locales y bandas musicales, recorrerá la avenida del Ejército, la plaza de Toros por su interior y las calles Los Moros, Santa Lucía, Vicario, Ganado y Nevería, hasta acceder a la plaza Peral desde calle Larga. Allí, en torno a las 19:30 horas, tendrá lugar el acto central de la jornada: el encendido oficial del alumbrado navideño, presidido por el alcalde, Germán Beardo, junto a la Estrella.

Horario del encendido de luces

El público podrá disfrutar durante el evento de la actuación del coro del colegio La Salle y de diversas animaciones que realzarán el entorno del Ayuntamiento, con especial protagonismo para la Plaza Peral, la Calle Larga y la fachada del Consistorio. Este año, además, la ciudad presenta importantes novedades en su ornamentación, como los arcos de luz instalados por primera vez en el Camino de los Enamorados y en la zona de Crevillet; la ampliación de la decoración en la Plaza de la Noria; el embellecimiento integral de la Calle Valdés; y el estreno del alumbrado navideño en la Plaza del Polvorista. A ello se suman la decoración temática de la Calle Larga, inspirada en los Reyes Magos y el Cascanueces, y el gran árbol de la Plaza del Castillo, que ya ilumina este enclave como símbolo de ilusión.

A partir del 1 de diciembre, la ciudad continuará viviendo la Navidad con una programación especial organizada por la Concejalía de Fiestas, en colaboración con el comercio y la hostelería locales. Las primeras actividades incluyen la presencia del Gran Visir en el Castillo de San Marcos los días 1 y 2 de diciembre, seguida el día 3 por la llegada de la Estrella al mismo emplazamiento. El 4 de diciembre, la Plaza del Castillo acogerá un Musical Tributo a Disney, mientras que el 5 de diciembre se celebrará la Cabalgata del Cartero Real, que abrirá oficialmente el calendario festivo de diciembre. Durante el fin de semana del 6 y 7, el Claustro de San Agustín recibirá el Mercado de Dulces Navideños, al tiempo que la Plaza del Castillo se llenará de ambiente con el Musical Esperanza María y la tradicional Zambomba.

La programación proseguirá el 8 de diciembre, jornada festiva con motivo del Día de la Inmaculada Concepción, que atraerá aún más público a las calles. Ese día, el Mercado de Dulces Navideños reabrirá en el Claustro de San Agustín de 12:00 a 14:00 horas, mientras que en la Plaza del Castillo tendrá lugar un concierto de Raúl Charlo acompañado de una animada fiesta infantil. Además, el Poblado de Doña Blanca celebrará su Concurso de Luces, uno de los eventos más entrañables y participativos de estas fechas.