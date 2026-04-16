Corte nocturno en la Avenida de las Cortes por trabajos de grúa en un centro comercial

La Delegación Municipal de Movilidad y Policía Local de Cádiz informan de que durante este fin de semana, del 17 al 19 de abril, está previsto el corte de tráfico en la Avenida de las Cortes, en sentido salida de la ciudad, durante horario nocturno, para lo que se ha procedido a las pertinentes actuaciones previas de señalización.

El motivo es el cambio del sistema de climatización de un centro comercial, que requiere de la instalación de una grúa de grandes dimensiones que obliga a cortar los dos carriles de circulación en sentido salida de la ciudad. Se realizará en horario nocturno para afectar lo menos posible al tráfico de la ciudad.

La circulación de entrada a la ciudad desde el Puente de la Constitución de 1812 no sufre variación. Los días y horarios de corte de tráfico de la Avenida de las Cortes, siempre en sentido salida de la ciudad, serán desde este viernes 17 de abril (de 22:00 a 9:00 horas), sábado 18 de abril (de 22:00 a 9:00 horas), y domingo 19 de abril (de 21:00 a 6:00 horas).

Como alternativa, los vehículos podrán acceder al Puente de la Constitución de 1812 o a la Avenida de la Bahía realizando el recorrido Avda. Astilleros, Avda. de la Guardia Civil, Avda. de la Sanidad Pública, Avda. de la Constitución de 1812 y Avda. de Huelva. Se instalarán carteles con información del corte y desvíos previstos, que se ubicarán en Avda. de Astilleros, en la Glorieta de Bomberos, en Avda.de la Sanidad Pública con Avda. Constitución de 1812, y a la salida de las calles perpendiculares a la Avda. de las Cortes.