Convocados los Consejos de Participación el 9 de abril para hacer balance del Carnaval de Cádiz 2026

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, convocará los Consejos de Participación el próximo 9 de abril para hacer balance del Carnaval de Cádiz 2026. La edil se reunirá con las entidades y colectivos tanto del COAC como de la fiesta en la calle para analizar la celebración y comenzar a plantear las mejoras de cara al próximo Carnaval.

En líneas generales, Beatriz Gandullo ha destacado la gran participación tanto en la fiesta en la calle como en el COAC y ha puesto de relieve la ausencia de incidentes destacables en la ciudad, con la salvedad de los ataques machistas recibidos por varias agrupaciones femeninas, “que lamentamos y que rechazamos profundamente”. En este sentido, ha agradecido a los gaditanos y gaditanas “su excelente comportamiento durante esta semana, en la que el Carnaval de Cádiz ha vuelto a demostrar que es un referente cultural, social y económico de nuestra ciudad”.

Ya están las miras puestas al próximo año

La concejala de fiestas y carnaval, Beatriz Gandullo en una entrevista de Onda Cero, ha hecho un balance muy positivo de la fiesta, donde han intentado que prime la copla y el respeto a las agrupaciones, también ha manifestado que ya tiene la mirada puesta en el próximo carnaval y en un concurso de agrupaciones que será muy tempranero. Según sus palabras, la programación ha sido muy variada, con varios espacios para un público muy diverso. Han funcionado muy bien los conciertos en San Antonio, y los escenarios se han repartido por muchos lugares, una dispersión ha generado economía y empleo

De cara al próximo año, el carnaval será muy tempranero, el concurso ha insistido, es una cuestión viva y sujeta a los cambios. Por otro lado, en relación las declaraciones sobre una persona miembro del jurado, Gandullo ha manifestado que es consciente de la presión que supone formar parte de Jurado del coac y de la generosidad con la que trabajan, pero ha explicado que desde el primer día están trabajando mucho los funcionarios públicos en el teatro para que todo se desarrolle con normalidad.

Según sus palabras, ella nunca ha pasado por el palco del Jurado y no lo hará mientras tenga la responsabilidad que desempeña en al actualidad, porque ya está su equipo cada día cumpliendo su labor de apoyo y atendiendo al jurado, su obligación institucional, ha dicho, es designar al presidente con el que ha tenido una Comunicación continua. En otro orden de asuntos, y en respuesta a algunas críticas, ha querido dejar claro que van a condenar el comportamiento machista hacia cualquier mujer y que sobre esto ha habido un ataque bastante injusto hacia ella