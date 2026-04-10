Entrevista en Más de Uno

El comité de empresa de la ayuda a domicilio en Cádiz: "Si Beardo ha podido municipalizar el servicio, aquí también podemos"

Manolo Tejero y Eva Méndez son miembros del comité de empresa de Ayuda a Domicilio de la ciudad de Cádiz y analizan en Más de Uno Bahía de Cádiz el anuncio de la municipalización del servicio por la ciudad de El Puerto, donde hasta ahora operaba la misma empresa que lo hace en Cádiz.

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

La anunciada municipalización del servicio de ayuda a domicilio en El Puerto de Santa María ha supuesto un motivo más para el comité de empresa de Cádiz para reclamar la ansiada municipalización del servicio en la capital. Eva Méndez y Manolo Tejero, miembros del Comité de Empresa de Ayuda a Domicilio en Cádiz, han explicado en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz que el proceso es posible técnicamente y que el paso que se va a dar en la vecina ciudad de El Puerto es un ejemplo que debería seguir el ayuntamiento gaditano.

"Bruno García siempre presume de ser el alcalde más social y es tiempo de demostrarlo", defienden los dos trabajadores que aseguran que ante sus reivindicaciones siempre reciben "un no". El Comité de Empresa de Ayuda a Domicilio de Cádiz ha expuesto esta petición en el pleno y ha contado con el apoyo de las fuerzas de la oposición.

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