El comité de empresa de la ayuda a domicilio en Cádiz: "Si Beardo ha podido municipalizar el servicio, aquí también podemos"

La anunciada municipalización del servicio de ayuda a domicilio en El Puerto de Santa María ha supuesto un motivo más para el comité de empresa de Cádiz para reclamar la ansiada municipalización del servicio en la capital. Eva Méndez y Manolo Tejero, miembros del Comité de Empresa de Ayuda a Domicilio en Cádiz, han explicado en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz que el proceso es posible técnicamente y que el paso que se va a dar en la vecina ciudad de El Puerto es un ejemplo que debería seguir el ayuntamiento gaditano.

"Bruno García siempre presume de ser el alcalde más social y es tiempo de demostrarlo", defienden los dos trabajadores que aseguran que ante sus reivindicaciones siempre reciben "un no". El Comité de Empresa de Ayuda a Domicilio de Cádiz ha expuesto esta petición en el pleno y ha contado con el apoyo de las fuerzas de la oposición.