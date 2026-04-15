Comienzan las obras para culminar la reforma de la 'Casa de las Columnas' de Puerto Real

El Ayuntamiento de Puerto Real ha iniciado las obras que permitirán culminar la reforma integral de la Casa de las Columnas, con un plazo estimado de ejecución de seis meses. Los trabajos se enmarcan en el Plan Cádiz Marcha de la Diputación de Cádiz y cuentan con una financiación de 300.000 euros. El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones funcionales y de accesibilidad del histórico inmueble, con el propósito de poner en uso sus dos plantas y el patio trasero, preservando su valor patrimonial.

Esta nueva fase incluirá la instalación del ascensor, el sistema de climatización de la planta baja, la ejecución de la instalación eléctrica de la segunda planta y la resolución de varios trabajos pendientes por humedad. Con ello se completará la intervención que el edificio necesitaba para ser plenamente operativo. Quedará fuera de este proyecto el soterramiento del cableado de la fachada, actuación que se tramitará de forma independiente debido a los plazos y permisos técnicos requeridos.

La Casa de las Columnas, construida en el último tercio del siglo XVIII, destaca por su patio central con columnas de mármol, arquerías de medio punto y un aljibe. A pesar de las sucesivas intervenciones realizadas, hasta ahora no había sido posible finalizar completamente su restauración para darle uso y abrirla a la ciudadanía. La intención del Ayuntamiento de Puerto Real es destinar el edificio a fines administrativos y/o culturales, asegurando su conservación como patrimonio público.