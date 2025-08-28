Comienza el pilotaje de "El Astillero", el nuevo edificio "multiusos" del Parque de la Magdalena

San Fernando está cada vez más cerca de contar con un espacio único que combinará naturaleza, historia y cultura. Las obras de remodelación del Parque de La Magdalena avanzan a buen ritmo y ya empiezan a mostrar la forma del futuro parque, que se convertirá en uno de los proyectos estratégicos para la transformación de la ciudad.

En estas semanas, los trabajos se han centrado en la ejecución de las acometidas y de los sistemas de alcantarillado, además de toda la infraestructura subterránea imprescindible para el desarrollo posterior del recinto. En el día de hoy se ha iniciado la construcción de ‘El Astillero’ mediante comenzando con la cimentación a través de pilotes de hormigón, lo que permitirá levantar una de las piezas más singulares de este gran proyecto.

El Astillero será un edificio emblemático concebido como un homenaje a la industria naval y a la historia de los astilleros de San Fernando, que durante siglos han sido motor económico y social de la ciudad. Inspirado en las naves tradicionales de Navantia y en el primer astillero militar de España —que se ubicó precisamente frente a La Magdalena—, este espacio nace con una doble vocación: preservar la memoria de la construcción naval y, al mismo tiempo, abrirse a la ciudadanía como un gran espacio de encuentro y dinamización cultural.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado que La Magdalena será “mucho más que un parque: será el reflejo de lo que somos como ciudad, de nuestro pasado vinculado a la construcción naval, pero también de nuestro futuro como referente cultural, social y económico”.

Este equipamiento, con 1.125 metros cuadrados de superficie y capacidad para hasta 1.000 personas, está concebido como una auténtica fábrica de cultura, creatividad y eventos. En él se podrán celebrar conciertos, exposiciones, conferencias, convenciones, encuentros empresariales, campañas de promoción, actividades sociales de colectivos y entidades, así como eventos corporativos.

El edificio contará con un acceso principal, al que se suma un segundo acceso que facilitará la circulación y el tránsito hacia las diferentes dependencias. El programa se organiza en torno a una gran Sala 1 y una Sala 2 de menor tamaño, complementadas por un vestíbulo de aseos, un office y tres aseos independientes. El edificio dispone también de un vestíbulo de instalaciones, un espacio específico para instalaciones PCI, un almacén y un cuarto destinado al grupo electrógeno. Asimismo, se incluye una entreplanta que amplía las posibilidades de uso del recinto.

La remodelación de La Magdalena supone una apuesta estratégica por un modelo de ciudad más sostenible, dinámico, creativo y participativo. Además, El Astillero tendrá un uso singular durante la Feria de San Fernando, ya que una semana al año se transformará en la Caseta Municipal, reforzando así su carácter multifuncional y su estrecha vinculación con la vida social de la ciudad.

Inspirado en el Museo del Dique

El diseño arquitectónico del Astillero se inspira en la nave histórica del Museo del Dique de Navantia, un antiguo taller de forja que hoy constituye uno de los mejores ejemplos de la arquitectura del hierro vinculada a la industria. En este sentido, la instalación se convierte en una reinterpretación contemporánea de un legado histórico, adaptada a las necesidades de un recinto multifuncional y versátil.

El edificio contará con un gran espacio diáfano y abierto, ideal para la celebración de actividades de gran formato, y una sala más pequeña y reservada que permitirá la organización de encuentros reducidos o especializados. Estará dotado de cocina propia y dispondrá de amplios ventanales acristalados que lo integrarán con el parque, de forma que la actividad que se desarrolle en su interior se extienda también hacia las zonas verdes que lo rodean.

Esta zona del parque, según Cavada, “se convertirá en un espacio de encuentro destinado a impulsar la cultura y acoger eventos capaces de generar economía y empleo”. “San Fernando precisa de equipamientos de este nivel, sobre todo de gran aforo algo de lo que carece la ciudad, que faciliten la atracción y organización de actividades en instalaciones modernas, de calidad y enmarcadas en un entorno natural privilegiado”, ha destacado.

Zona de juego y ocio

Como ya se anunció hace unas semanas, junto a El Astillero se ubicará un parque infantil tematizado en torno a la construcción naval, que servirá de complemento simbólico a la memoria histórica de San Fernando. El principal atractivo será un gran barco inspirado en el Juan Sebastián Elcano, buque escuela de la Armada Española que Navantia ha reparado y exhibido en todo el mundo.

Esta gran atracción estará acompañada de otros elementos relacionados con la construcción naval, como una grúa escalable formada por cubos y estructuras que evocan los trabajos de los astilleros. De esta forma, los niños y niñas podrán divertirse al mismo tiempo que conocen y participan de la historia viva de su ciudad, integrando el aprendizaje y el juego en un espacio único.

El Ayuntamiento de San Fernando ha definido también los componentes clave que formarán parte del parque en su versión final, entre ellos el mobiliario urbano moderno y accesible, la iluminación sostenible y eficiente, los módulos de hostelería, los aseos públicos y otros elementos destinados a garantizar la comodidad de los usuarios y el cuidado del entorno. El diseño se ha concebido con un profundo respeto por la estética, cuidando cada detalle y reforzando el carácter histórico y cultural que se pretende imprimir al parque.

El Parque de La Magdalena se configura como un lugar donde convivirán la naturaleza, la memoria histórica y las actividades culturales. Será un entorno para todas las generaciones, un punto de encuentro para familias, un escenario para colectivos sociales y culturales, un espacio de referencia para empresas, profesionales y organizadores de eventos, y al mismo tiempo un lugar de memoria que recordará siempre la tradición naval de San Fernando.

Con esta remodelación, el Ayuntamiento persigue que La Magdalena sea un espacio lleno de vida, enraizado en la identidad de la ciudad y abierto a nuevas formas de participación y convivencia. La ciudad contará, de esta forma, con un espacio singular, que será parque durante todo el año y recinto para los días de Feria, en un entorno natural privilegiado, que aúna tradición y modernidad, y que aspira a convertirse en un referente en la Bahía de Cádiz.