La historia de María José e Irene: pioneras en la Bahía de Cádiz en el mundo del hormigón

La delegada municipal de Mujer de Chiclana, Mª Ángeles Martínez Rico, junto a representes de diversas entidades, asociaciones y colectivos de mujeres, ha presentado los actos que se desarrollarán con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo. En esta ocasión, el lema elegido es ‘Invertir en igualdad, garantiza el progreso’, que servirá para abanderar todas las iniciativas que se celebrarán desde el 5 de marzo hasta el 7 de abril.

“Hemos elegido ese lema porque no se puede progresar sin contar con la mitad de la población, que son las mujeres, ni a costa de ellas. Tal y como expresa las Naciones Unidas “La igualdad de género es el mayor desafío actual en materia de derechos humanos”. Es por tanto nuestro compromiso seguir impulsando los avances que consigan alcanzar una sociedad mejor”, ha indicado la edil.

Dos de las homenajeadas son Irene y María José Aragón, gerentes de la empresa chiclanera ‘Hormigones Mar de Chiclana’. Reconocen que sus comienzos en el mundo empresarial no fueron por iniciativa propia, pues eran muy jóvenes cuando su padre las animó a compaginar los estudios con el trabajo de oficina en la empresa. Y ciertamente no iba mal encaminado, ya que debido a la enfermedad de su padre se vieron obligadas a iniciar su andadura empresarial. Necesitaba ayuda para poder realizar las labores comerciales y de dirección del pequeño negocio familiar. Así que, armadas de valor, se enfrentaron a un mundo que por entonces pertenecía a los hombres, el mundo del transporte, que después se fue ampliando al de fabricación de hormigón, totalmente vinculado a la construcción.

En esos tiempos, allá por los años 1997-2000, no existían muchos puestos de dirección técnica, jefaturas de obra o empresas regentadas por mujeres en este sector. Piensan que afortunadamente ya no es así y que, aunque sigue predominando la ocupación de dichos puestos por hombres, se va normalizando la presencia de la mujer en esta actividad. Reconocen que el camino no ha sido fácil. Además, el sector ha sufrido varias crisis que lo ha complicado todo aún más, incluso algunas empresas se vieron obligadas a cerrar. Y no ocultan que ha habido momentos en los que han pensado en tirar la toalla, situaciones que les han hecho plantearse si merecía la pena..., pero al final, como siempre hacen las mujeres, han sacado fuerzas de no se sabe dónde.