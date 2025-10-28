El COAC 2026 comenzará el domingo 11 de enero y contará con 17 sesiones de preliminares

La Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz ha cerrado el calendario del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2026, que arrancará el domingo 11 de enero con la fase de preliminares del certamen de la categoría de adultos. Esta fase se prolongará hasta el 27 de enero y contará con sesiones de entre siete y ocho grupos. Al término de las preliminares, las agrupaciones tendrán dos días de descanso antes del comienzo de los cuartos de final, que se desarrollarán del 30 de enero al 5 de febrero. Las semifinales quedarán fijadas del 8 al 11 de febrero y la Gran Final, el día 13.

El certamen de la cantera comenzará con las semifinales de la categoría infantil, coincidiendo con los fines de semana y serán los días 17, 18, 24, 25 y 31 de enero, además del 1 de febrero. La Gran Final será el 7 de febrero. Por su parte, las semifinales del concurso de juveniles serán los días 28 y 29 de enero, aprovechando las dos jornadas de descanso en adultos, mientras que la Final será el 6 de febrero.

También se ha establecido la Final de romanceros, que se desarrollará el 12 de febrero en el Gran Teatro Falla. Todas las sesiones de adultos comenzarán a las 20 horas, mientras que las de juveniles darán comienzo a las 17 horas y las de infantiles, al coincidir con el fin de semana y compartir jornada con adultos, se adelantarán a las 12 horas.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Cádiz ha dado el visto bueno a la propuesta planteada por los colectivos para realizar una preproducción antes de que los grupos actúen en el Gran Teatro Falla. La Delegación de Fiestas convocará a los portavoces de las agrupaciones a una reunión próximamente para explicarles el procedimiento.

El pistoletazo de salida al COAC 2026 será el próximo sábado 8 de noviembre con la celebración del sorteo del orden de actuación, que será abierto al público en el Palacio de Congresos y Exposiciones. El certamen del Gran Teatro Falla de 2026 contará con 183 participantes, tras la baja notificada por la comparsa El culpable (registrada con el número 179). Se han registrado 125 agrupaciones en la categoría de adultos; 38 de infantiles y 20 de juveniles.

Todos estos aspectos organizativos han sido notificados este lunes en el Consejo de Participación del COAC celebrado en el Ayuntamiento de Cádiz, que ha contado con la asistencia de los diferentes colectivos y que ha estado presidido por el alcalde de Cádiz, Bruno García..