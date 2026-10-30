Casimiro Mantell, rector de la UCA: "La riqueza y las oportunidades de futuro también están en Cádiz"

La Universidad de Cádiz quiere que sus estudiantes encuentren en la provincia oportunidades para desarrollar su carrera profesional y construir su proyecto de vida. Así lo ha defendido su rector, Casimiro Mantell, durante una entrevista en Onda Cero Cádiz, en el marco del Blue Zone Forum InnovAzul, una cita que este año ha mantenido su actividad académica pese a la suspensión de los actos institucionales y lúdicos tras el grave accidente ferroviario de Adamuz.

Mantell ha explicado que la Universidad decidió continuar con las sesiones científicas y académicas después de valorar las circunstancias y las dificultades de desplazamiento de numerosos participantes. "Nuestra responsabilidad como servidores públicos es hacer que la sociedad funcione", ha señalado. El rector considera que mantener la actividad investigadora y académica era también una forma de contribuir a mejorar la sociedad y recordar a las víctimas y sus familias.

Emprendimiento y oportunidades en la provincia

Durante la conversación, el rector ha destacado la importancia de conectar la formación universitaria con el tejido empresarial y las oportunidades laborales que están surgiendo en Cádiz. En ese sentido, ha puesto el foco en la colaboración con la Zona Franca y el espacio de emprendimiento Incubazul, así como en el trabajo que desarrolla la UCA para estimular la iniciativa empresarial entre sus estudiantes.

Mantell ha diferenciado entre la aptitud, entendida como los conocimientos y capacidades que adquiere el alumnado, y la actitud necesaria para dar el paso de emprender. "Yo puedo cambiar el mundo, yo puedo desarrollar una empresa, yo puedo generar riqueza", ha explicado al referirse a esa motivación que la Universidad quiere despertar entre los jóvenes.

El rector ha señalado también el crecimiento de la industria naval como una de las oportunidades de futuro de la provincia. Tras recordar la reciente botadura de un buque, ha apuntado que los astilleros necesitan trabajadores, conocimiento y mano de obra cualificada. "La riqueza la tienen en la propia provincia de Cádiz, en la propia ciudad de Cádiz", ha afirmado.

Para Mantell, la Universidad debe adaptarse a las nuevas generaciones y ofrecer referentes que ayuden a los estudiantes a visualizar hasta dónde pueden llegar. Como ejemplo, ha citado a la biotecnóloga Sara García, seleccionada para formar parte del programa de astronautas de la Agencia Espacial Europea, y ha defendido el valor de acercar al alumnado experiencias de investigadores y profesionales que han desarrollado proyectos de éxito.

Becas de hasta 30.000 euros para grados internacionales

La internacionalización es otra de las líneas estratégicas de la Universidad de Cádiz. Mantell ha explicado que la alianza europea a la que pertenece la institución, denominada Siyu, ha obtenido una renovación de financiación de siete millones y medio de euros que permitirá prolongar su actividad durante dos años más.

Además, la UCA coordina el proyecto europeo Blue Talent, dotado con más de un millón de euros para facilitar el acceso de estudiantes a titulaciones internacionales. Según ha detallado el rector, las ayudas podrán alcanzar los 30.000 euros durante los tres años de duración de los grados, con el objetivo de sufragar los costes de matrícula y movilidad. Cádiz coordina uno de los cuatro proyectos seleccionados en esta convocatoria europea.

La Universidad trabaja también en la conexión de esta alianza europea con otra red de universidades de América Latina, denominada Almar. En este caso, el reto pasa por encontrar fórmulas de financiación que permitan impulsar la movilidad y la colaboración académica entre instituciones de ambos lados del Atlántico.

Un centro internacional de formación permanente

Entre los proyectos que prepara la UCA, Mantell ha avanzado la creación de un centro internacional de formación permanente, que llevará el nombre de ICLE (International Center for Online Education). La iniciativa permitirá desarrollar microcredenciales y programas formativos junto a universidades extranjeras.

El rector ha explicado que ya se trabaja en una propuesta conjunta con la Universidad del Magdalena, en Colombia, y que existen contactos con instituciones de Brasil. El objetivo es que estas oportunidades no estén dirigidas únicamente a titulados universitarios, sino que cualquier persona interesada pueda acceder a formación especializada y adaptada a sus necesidades.

Con estas iniciativas, la Universidad de Cádiz busca reforzar su proyección internacional sin perder de vista su entorno más cercano: generar conocimiento, impulsar nuevas empresas y contribuir a que el talento encuentre oportunidades para quedarse y crecer en la provincia.