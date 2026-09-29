Carlos Salguero: “Este Gobierno no ha estado a la altura de Puerto Real”

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Puerto Real, Carlos Salguero, ha cuestionado la gestión del Gobierno local de Aurora Salvador en materia de mantenimiento urbano, limpieza y servicios públicos. En una entrevista en Onda Cero, el líder de la oposición ha defendido que el municipio necesita “un flete” y ha acusado al Ejecutivo municipal de no haber sabido responder al deterioro que, a su juicio, se percibe en distintas zonas de la localidad.

Salguero ha respondido así al balance económico realizado por la alcaldesa, que había destacado la mejora de las cuentas municipales. El portavoz socialista reconoce la dificultad financiera que arrastra Puerto Real, pero sostiene que la situación actual no puede explicarse solo por la falta de recursos. Según ha señalado, el anterior Gobierno dejó aprobados los presupuestos de 2023 con partidas para limpieza y parques y jardines, y ha criticado que las nuevas cuentas municipales hayan llegado ya avanzada la legislatura.

En materia de mantenimiento urbano, el portavoz del PSOE ha apuntado directamente a la gestión política. Ha recordado que las encomiendas del Grupo Energético eran ya un problema conocido, pero ha defendido que otros gobiernos intentaron dar respuesta con menos recursos. También ha rechazado que la incivilidad ciudadana pueda utilizarse como única explicación del estado del municipio, al considerar que el Ayuntamiento debe actuar cuando esos problemas se producen.

Más allá de la crítica a la gestión diaria, Salguero ha situado el futuro de Puerto Real en torno a tres ejes: industria, universidad y turismo natural. Como candidato socialista a la Alcaldía, ha defendido que la industria debe seguir siendo la base económica del municipio, pero ha añadido que Puerto Real debe aprovechar mejor su patrimonio natural, el avistamiento de aves, el senderismo y la relación con el campus universitario para generar nuevas oportunidades.